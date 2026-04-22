Investigan a la alcaldesa de Sitges por adjudicar un puesto del mercado municipal a una empresa vinculada a su hijo

La plaza 7 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilanova i la Geltrú investiga a la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), por supuestas irregularidades en la adjudicación temporal de un puesto del mercado municipal a una empresa de la que su hijo era administrador solidario. Según ha podido saber la ACN, el juez considera que podría haber un presunto delito de prevaricación cometido durante el mandato anterior. También investiga al hijo de la alcaldesa y al otro administrador solidario. Carbonell asegura que todo el procedimiento “fue absolutamente legal” y que no favoreció a su hijo porque se siguieron los “mismos criterios y procedimientos” de licencia temporal que en otras peticiones para abrir puestos vacíos.

Un decreto de alcaldía de marzo de 2021 otorgó una licencia temporal del puesto 16 al socio del hijo de Carbonell —un mes antes habían constituido juntos Very Vegan Food, según recoge el Registro Mercantil—. El proyecto presentado por el socio a título individual era de “Productos alimentarios veganos, incluidos los artículos alimentarios semielaborados”, según recoge el decreto de alcaldía con el que se resolvió el permiso temporal.

La resolución municipal indicaba que, en el momento de la concesión del puesto, no había ningún concurso abierto para adjudicar los espacios del mercado municipal. También recogía que en el último concurso público el puesto 16 no había recibido ninguna solicitud y se precisaba que el reglamento general del mercado incluye la posibilidad de que la alcaldesa conceda licencias temporales de puestos hasta que se adjudique la concesión.

En la argumentación, el decreto de alcaldía destacaba que la distribución de “productos 100% veganos” planteada por el solicitante de la licencia era una propuesta “muy innovadora que no existe en el mercado municipal”. En este sentido, relataba que dar cabida a aquel proyecto encajaba con la finalidad de “mejorar la variedad de la oferta y conseguir un mercado más competitivo”, al tiempo que resaltaba que se trataba de una concesión temporal hasta la celebración del concurso de adjudicación.

Según la documentación consultada, un año después del permiso inicial otorgado por el Ayuntamiento, el empresario inicial presentó una instancia para poner el puesto a nombre de la empresa V. V. F. —en la que el hijo de Carbonell era administrador solidario— y la alcaldesa firmó un decreto para oficializar el cambio de titularidad. Posteriormente, un tercer decreto, en la primavera de 2022, prorrogaba la licencia temporal “hasta finales de 2025 y hasta la adjudicación definitiva por concurso”. El negocio, sin embargo, cerró mucho antes.

Ahora un juez, a petición de una denuncia anónima, quiere esclarecer si la alcaldesa y los dos empresarios habrían cometido un delito de prevaricación. Los tres investigados están citados a declarar como investigados el próximo mes de mayo.

Consultada por la ACN, Carbonell se muestra sorprendida ante la investigación judicial porque insiste en que “no hay irregularidades”. Sostiene que la licencia “estaba perfectamente bien hecha” y dice que el proyecto “daba salida a uno de los puestos que sistemáticamente están vacíos”. Apunta que en los últimos años ha firmado “diversos” decretos de alcaldía para abrir estos espacios, “y siempre se ha tenido en cuenta que fueran negocios de productos poco habituales, que no tuvieran competencia en ese momento dentro del mercado municipal”.

Carbonell resalta que en el momento del permiso temporal “no había ningún otro proyecto” para el puesto 16, y avanza que ahora el Ayuntamiento está trabajando en la nueva licitación de todos los puestos del mercado para las próximas décadas. Se trata de un concurso que debe resolverse en los próximos meses para asignar todos los espacios a largo plazo, “pero puede volver a pasar que queden vacíos y entonces se concedan licencias temporales a medida que se presenten proyectos puntuales”, explica.

Presuntas irregularidades en la Taula del Tercer Sector

Por otra parte, la alcaldesa de Sitges está siendo investigada desde junio de 2023 por un presunto caso de subvenciones y contratos irregulares en la Taula del Tercer Sector Sitges-Garraf. Carbonell fue detenida por la Policía Nacional poco después de revalidar la alcaldía, si bien no fue citada a declarar ante la jueza hasta dos años más tarde. Desde aquella citación, no han trascendido novedades en la investigación.

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La causa abierta por la plaza 8 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilanova i la Geltrú busca esclarecer si el Ayuntamiento prevaricó al dar a la entidad social más de 600.000 euros entre 2017 y 2022. Carbonell ha defendido en todo momento que no cometió ninguna irregularidad intencionada y que, cuando la interventora advirtió que el dinero no estaba bien justificado, este fue devuelto