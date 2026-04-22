Illa defiende a su jefe de gabinete y dice que solo lo cesaría si tuviera "evidencias" de que ha vulnerado la ley

El president de la Generalitat, Salvador Illa, conocía desde hace "unas semanas" que su jefe de gabinete, Eduard Rivas, estaba siendo investigado en la causa abierta por malversación de caudales a la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL) de Esparreguera. Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero en la que, por primera vez, ha defendido en primera persona a su asesor y reafirmado su "plena confianza" en que la situación judicial se resolverá a su favor. Solo estaría dispuesto a cesarlo, ha advertido, en caso de que tuviera "evidencias" de que ha vulnerado la ley. Si se diera esta circunstancia, ha anticipado, entonces sí que actuaría "con contundencia".

Illa ha recordado que el alcalde de Esparreguera, cargo que ostentó Rivas hasta 2024, es miembro del patronato de dicha fundación de inserción laboral y que la causa se circunscribe a esta entidad con mayoría privada. "Tiene mi confianza, su actitud es la correcta. Tengo estándares muy estrictos de comportamiento ético, pero aplico también criterios de justicia y está haciendo lo que tiene que hacer, que es colaborar", ha sostenido el president, que ha recordado que la causa es secreta pero que Rivas "no ha ocultado nada".

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, junto al conseller Jaume Duch / JORDI OTIX

Esos estándares "estrictos", ha concretado, se traducen en que si alguien "no cumple con sus obligaciones" y vulnera la ley, entonces sí que sería "apartada del equipo", un escenario que considera que no aplica a la situación de su jefe de gabinete en estos momentos. Ha dicho, además, conocer bien personalmente a su asesor. Sin embargo, el periodista Carlos Alsina le ha recordado que también Santos Cerdán y José Luis Ábalos fueron defendidos como personas de confianza en el PSOE. "Y se ha actuado con contundencia y prontitud apartándolos de la formación", ha espetado Illa.

En defensa de Junts

Durante la entrevista, realizada en el Palau de la Generalitat el día antes de Sant Jordi, el president ha rebatido también a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al defender que Junts "no es un partido racista". Ha asegurado que se trata de un descalificativo que no comparte pese a admitir que discrepa de muchas de las políticas que ponen encima de la mesa sus dirigentes. De hecho, incluso ha sostenido que más que ser un partido de derechas es de "centro-derecha", aunque ha apostillado que la formación "no es uniforme" y que hay voces "más centradas" que otras. Illa ha hecho esta defensa en plenas negociaciones con el partido de Carles Puigdemont para que vote a favor la semana que viene de la creación del consorcio de inversiones en el Congreso para velar por la ejecución presupuestaria en Catalunya.

También ha tratado el president de no ponerse en camisa de once varas con el debate sobre el burka. Ha asegurado que respeta la libertad religiosa pero que no le gusta que la gente vaya por la calle ni desnuda ni con la cara tapada, pero al mismo tiempo ha advertido de que no va a caer en los planteamientos "racistas" de la extrema derecha.

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Sobre la negociación de presupuestos con ERC y la demanda de nuevas concesiones en materia de soberanía, ha dejado caer que lo que no puede hacer es comprometerse a cosas que no dependan de él, por lo que ha pedido "no mezclar libretas" y abordar las cuentas en paralelo a las demandas competenciales. A lo que sí que se ha comprometido es a defender el modelo de financiación donde haga falta, también en la campaña andaluza si así se lo pide la candidata socialista, María Jesús Montero.