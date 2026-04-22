El Pacte Nacional per la Llengua, un año después: ¿qué se ha cumplido y qué sigue pendiente para defender el catalán?

A las puertas del primer aniversario del Pacte Nacional per la Llengua, que se firmó el 13 de mayo en el Institut d'Estudis Catalans (IEC), el Govern hace un balance positivo del acuerdo firmado con partidos y entidades para fortalecer el uso y el conocimiento del catalán. Según el departament de Política Lingüística, ya se han completado 71 de las medidas propuestas (el 35%), 124 están en ejecución (el 61%) y ocho se encuentran en "fase inicial" (el 4%) de las iniciativas que se fijaron para este primer año. Entre las iniciativas de las que puede sacar pecho el Executiu, destacan el refuerzo del Consorci per a la Normalització Lingüística con más de 100 técnicos o la puesta en marcha del certificado de nivel A1 -el más bajo- que hasta ahora no estaba homologado. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer.

El objetivo es incorporar 600.000 nuevos hablantes hasta 2030, una cifra ambiciosa si se compara con el crecimiento de los cinco años anteriores, que no llegó ni a la mitad y se quedó en 267.000, a pesar del incremento de población. Además, la inmersión lingüística en la escuela sigue pendiente de los tribunales y tampoco se ha logrado la oficialidad en la UE.

"Todas las medidas están en marcha, con distintos grados de despliegue; no hay ninguna que no se haya implementado", defiende el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Un año después de que el Govern y los partidos aprovecharan la Diada de Sant Jordi para comprometerse a impulsar el catalán, ¿qué se ha logrado y qué sigue pendiente de desarrollarse en el marco del Pacte Nacional per la Llengua?

"Nunca se ha destinado tanto dinero ni tantos recursos al catalán como ahora", defendió la semana pasada el conseller de Presidència, Albert Dalmau. El proyecto de presupuestos que el president Salvador Illa acabó retirando del Parlament hace unos meses preveía un aumento del 43% de recursos respecto a las últimas cuentas de 2023, cuando aún no existía una conselleria propia. En total serían 85 millones, a los que hay que sumar los recursos que destinan otros departamentos al fomento de la lengua. El compromiso, de forma interdepartamental, es llegar a los 200 millones anuales; y en 2025 se invirtieron 255 millones.

226 municipios, que concentran el 62,41% de la población total de Catalunya, ya ofrecen cursos de catalán

A falta de unas cuentas aprobadas para este año, el Govern también ha aumentado la oferta para estudiar catalán. En la actualidad, se ofrecen unas 147.000 plazas de cursos de catalán de distintos niveles y titulaciones, una cifra que se ampliará en los próximos días con 50.000 plazas adicionales de niveles A1 y A2 -los más básicos- para dar respuesta al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes vigente. Con esta ampliación, la oferta total rozará las 200.000 plazas, el mínimo exigible según las principales plataformas de promoción del catalán.

El conseller de Política Lingüísitica, Francesc Xavier Vila, durante la firma del Pacte Nacional per la Llengua / JORDI OTIX

Además del Consorci per a la Normalització Lingüística, la Generalitat ha subvencionado con 1,4 millones a municipios pequeños para impulsar más cursos. Hasta el momento, la medida ha permitido crear 350 cursos con 8.750 plazas repartidas por toda Catalunya, y ya se ha anunciado la apertura de una nueva línea de subvenciones de 1,5 millones. El Govern remarca que 226 municipios que concentran el 62,41% de la población total de Catalunya, ya ofrecen cursos de catalán.

La mayoría de los objetivos fijados difícilmente pueden alcanzarse en el plazo de un año, pero el Govern, de la mano de varias entidades, ya ha empezado a dar algunos pasos en ámbitos donde el catalán tiene una presencia reducida. Uno de ellos es el jurídico, donde se ha impulsado un paquete de medidas para fomentar el uso de la lengua mediante incentivos. Según la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica, en 2024 solo el 5,3% de las sentencias judiciales en Catalunya se dictaron en catalán, y en el 80% de los casos en los que un ciudadano solicita expresamente la tramitación en esta lengua, su petición no es atendida.

Asimismo, en el mundo del deporte quedan deberes pendientes. El Govern ha impulsado algunas acciones, como la actualización del 'Diccionari general de l’esport' con nuevos términos -como los nombres de ejercicios de gimnasio, habitualmente en castellano o inglés-, campañas en redes de la mano de 'influencers' para difundirlo y talleres de sensibilización para entrenadores, además de recuperar retransmisiones en catalán en 3Cat de la ACB, la máxima liga de baloncesto. Todo ello en un contexto en el que el 75% de los jóvenes usa solo el castellano en sus entrenamientos deportivos.

En el ámbito sanitario, la Generalitat ha empezado a mover ficha para reforzar el uso del catalán entre los profesionales, con iniciativas como la puesta en marcha de un servicio de práctica oral telemática. Y en el empresarial se han activado líneas de subvenciones para impulsar la lengua en un momento en que, por ejemplo, la mitad de los empleados de la restauración de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende.

Aunque con menos repercusión, el Pacte Nacional per la Llengua también se propuso llegar a más ámbitos religiosos. Hace pocas semanas, el Govern y Òmnium se alinearon para impulsar una iniciativa que fomenta el uso del catalán en las comunidades religiosas a través de un programa de intercambio lingüístico, que ya se ha puesto en marcha como prueba piloto en una comunidad evangélica de la capital catalana.

Sobre el papel, se han puesto en marcha numerosas iniciativas, pero aún es pronto para evaluar sus resultados. Lo que de momento no se ha logrado es articular un frente común entre todos los partidos que defienden el catalán. Junts y la CUP, que se desmarcaron desde el inicio, siguen sin sumarse. Ambas formaciones señalaban como principal escollo la falta de medidas para blindar la lengua en la escuela, y un año después aún no hay la hoja de ruta ante una eventual sentencia del Tribunal Constitucional pueda imponer un 25% de castellano en las aulas.

No es el único punto de fricción. Los posconvergentes, especialmente, también condicionaron su apoyo a avances en la oficialidad del catalán en la Unión Europea. El asunto también figuraba como objetivo del acuerdo firmado, pero pese a ganar protagonismo durante la primavera y verano de 2025, ha desaparecido desde entonces de la agenda del Consejo de la UE.

El alcalde Tarragona, Rubén Viñuales, y el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, tras adherirse al Pacte Nacional per la Llengua / Joan Carles Borrachero / Ajuntament de Tarragona

"El calendario de implementación de las medidas se vio condicionado por el diálogo con grupos parlamentarios, pues el objetivo era lograr el máximo consenso posible [...] Algunos grupos alargaron más de lo que habría sido deseable este proceso", señala el conseller de Política Lingüística en una respuesta parlamentaria en la que explica que ha solicitado comparecer en comisión en el Parlament para hacer un balance del pacto.

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A pesar de no contar con el apoyo de Junts ni la CUP, el acuerdo sí tiene el respaldo de la mayoría de entidades en defensa de la lengua como Òmnium Cultural o la Plataforma per la Llengua, de organizaciones de la sociedad civil como el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya o la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, y de agentes económicos y sociales como CCOO, UGT o la Intersindical. También lo han avalado varios municipios, y algunos ayuntamientos como el de Badalona, liderado por el popular Xavier García Albiol, se han sumado de forma parcial a pesar de la oposición del partido.