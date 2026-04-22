Illa niega que la prohibición del burka en Lleida sea "racista" y el Gobierno evita condenar la propuesta

El Gobierno y la Generalitat han evitado este miércoles criticar la propuesta del Ayuntamiento de Lleida, liderado por el alcalde socialista Félix Larrosa, de prohibir el uso del velo integral en dependencias municipales y en la vía pública. Desde el Ejecutivo central han rehusado condenar la actuación del consistorio y han reclamado un análisis "sosegado" sobre este asunto, mientras que desde el Palau mantienen que el plan no vulnera la libertad religiosa, ni tiene un planteamiento "racista". Aun así, el PSC hace dos meses votó en contra de una moción presentada por el PP en el Parlament que defendía esta iniciativa. También la rechazaron ERC, Comuns y la CUP.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que "no hay una actitud racista ni en contra de determinados símbolos" en la propuesta de la Paeria de Lleida y, en una entrevista en Onda Cero, ha destacado que la iniciativa del gobierno municipal socialista reza que en la calle no se va ni desnudo ni con la cara tapada. "Hace referencia específica a salvaguardar los derechos fundamentales en el ámbito religioso", ha añadido. Según el jefe del Govern, la propuesta de ordenanza no habla del burka, una prenda que ha dicho que no le gusta y que, cuando ha visitado la ciudad, no se ha encontrado con mujeres con esta vestimenta, algo que también ha puntualizado que no es de su agrado. Además, ha advertido de que no va a caer en los planteamientos "racistas" de la extrema derecha.

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha dicho que el Gobierno respeta "en todo momento" la libertad religiosa pero ha puntualizado que ésta es una cuestión que requiere un análisis "sosegado". "Tiene que haber mucha pedagogía, y por supuesto, hay que hacer esos análisis precisamente con los colectivos, con las personas que más en contacto están con la diversidad en nuestro país, y no hay que caer en demagogia", ha defendido.

"Integrar a partir de la diversidad"

Preguntada entonces por si el alcalde de Lleida se ha equivocado, la portavoz del Ejecutivo ha evitado responder con un 'sí' o un 'no' y ha apelado a que los debates se "alejen de la demagogia y del ruido". "Yo quiero poner el foco en el aporte, en la riqueza y en la diversidad que tiene nuestro país y el importante aporte que supone la población extranjera para España", ha pretendido zanjar. Por su parte, el ministro de Industria, Jordi Hereu, se ha limitado a mostrar su "respeto" por las decisiones que se adopten en cada uno de los municipios, apuntando que el PSOE "desde siempre" está por "integrar a partir de la diversidad".

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha afirmado que no le gusta el burka porque "atenta contra los derechos de las mujeres", pero ha considerado que "no es un problema" que se vea en las calles. "¿De verdad tenemos que concentrarnos en el burka? Yo no lo creo", ha espetado en declaraciones a Catalunya Ràdio. El delegado ha asegurado que visita muchas localidades y que la gente con la que conversa no le ha hablado "nunca" del burka. Con todo, ha dicho que debería ser el alcalde de Lleida quien diera explicaciones del porqué de prohibir el uso del velo integral en el espacio público y en oficinas municipales.

Los ministros de Sumar

Quienes sí han salido a condenar la medida son los ministros de Sumar en el Ejecutivo, que consideran que el debate sobre el burka está siendo "“instrumentalizado" por la extrema derecha para reforzar un discurso "xenófobo y racista". "Lo hemos visto en Extremadura y, desde luego, el Gobierno de España se va a mantener firme en la defensa de los derechos y de la igualdad para todas las personas", ha declarado en los pasillos del Congreso el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien ha instado a no ceder "ni un milímetro" ante las posiciones "racistas" de estas formaciones.

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En la misma línea, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha hecho un llamamiento a los responsables políticos para centrar el debate en lo que "realmente importa a la ciudadanía". Así, ha subrayado que la discusión debe orientarse a la protección de los derechos de las mujeres y de las personas migrantes, que, a su juicio, se ven amenazados por acuerdos como los alcanzados entre PP y Vox en Extremadura.