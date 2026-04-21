Tras las declaraciones de Mendoza y Mariscal
Puigdemont llama a una "movilización permanente" en defensa del catalán por Sant Jordi
Rull llama a "rebelarse" contra quienes les "molesta el catalán" tras las declaraciones de Mendoza y Mariscal sobre Sant Jordi
Eduardo Mendoza: "Soy un bocazas. Como cuando dije que la novela había muerto y me perseguían por la calle con un palo"
El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha llamado este martes a una "movilización permanente" en defensa del catalán con motivo de la Diada de Sant Jordi que se celebra en Catalunya este jueves. Todo ello, frente a las declaraciones críticas del escritor Eduardo Mendoza y el dibujante Javier Mariscal con la festividad. Durante la presentación de su última novela, 'La intriga del funeral inconveniente', Mendoza optó por festejar solo el Día del Libro y tachó a Sant Jordi de "maltratador de animales que no sabía leer". Poco después, Mariscal le secundó y apostó por dejar de conmemorar dicha festividad cuando el expresident Jordi Pujol ya no esté.
En un vídeo en Instagram, Puigdemont ha afirmado que los catalanohablantes tienen el deber "añadido" de defender la lengua además de usarla, ya que el catalán no tiene unas "estructuras de Estado" detrás que lo protejan. "Nosotros eso no lo tenemos. Es más, lo tenemos en contra", ha espetado, y ha dicho que esa movilización permanente "cobra un sentido muy especial" por Sant Jordi.
"Celebro todas las iniciativas que se hacen en este sentido y animo a la gente a participar en ellas, no solo en Sant Jordi. En Sant Jordi especialmente, pero a lo largo del año", ha resaltado. Ante quienes querrían la lengua "borrada" y "en un rincón", Puigdemont ha reivindicado el catalán como lengua "de cultura" e internacional y ha recordado que es la lengua "propia de Catalunya".
Por su parte, el presidente del Parlament, Josep Rull, ya salió el lunes en defensa "del patrono de Catalunya desde el siglo XV" y llamó a los catalanes a que se "rebelen" frente a las declaraciones de Mendoza y Mariscal. "Quizás a alguien le molesta, son a los que les molesta el catalán y las tradiciones de este país. No es nueva esta tendencia de menospreciar las singularidades, pero nos rebelamos ante ello", manifestó.
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