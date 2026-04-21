El PP salva a Mazón de tener que comparecer ante la comisión del caso Baño de la Diputación de Alicante

La comisión de investigación de la Diputación de Alicante sobre el caso Baño ha echado a andar este lunes con un arranque marcado por el choque político. El PP ha impuesto con su mayoría un plan de trabajo que deja fuera la comparecencia del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, reclamada por el PSOE, y también la del alcalde de Alicante, Luis Barcala. La sesión constituyente, celebrada al mediodía y resuelta en apenas 25 minutos, ha acabado así con la izquierda denunciando el “rodillo” del equipo de gobierno y con los populares defendiendo que la comisión debe centrarse en los alcaldes de los municipios que contrataron con Facpyme para gestionar el bono comercio.

No tiene sentido pedir comparecencias más allá de los alcaldes que trabajaron con Facpyme Ana Serna — Vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante (PP)

La reunión, presidida ya por Ana Serna como responsable del órgano, ha servido para constituir formalmente la comisión, fijar un calendario de trabajo y aprobar la propuesta de comparecencias del PP frente a la planteada por los socialistas. El esquema acordado prevé tres reuniones al mes (dos lunes y un miércoles, salvo la semana del pleno ordinario) y sitúa la primera sesión el próximo lunes 27. Ese día comparecerá en primer lugar Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y figura central del caso, que había solicitado voluntariamente intervenir ante la comisión. Tras el dirigente empresarial, el primer alcalde en desfilar está previsto que sea el de Elda, Rubén Alfaro, también secretario provincial del PSOE.

Baño fue detenido y posteriormente puesto en libertad el pasado 13 de marzo tras la investigación judicial, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, que se centra en la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios. La UDEF registró la sede de Facpyme y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

Los socialistas y Compromís cuestionan que Baño intervenga en la primera comparecencia, antes de que la oposición haya podido estudiar la documentación que ha reclamado. El diputado socialista Raúl Ruiz ha sostenido que así no será posible hacer una comparecencia “en condiciones” y ha afeado al PP que convierta la comisión en “una coartada para quienes se aprovechan del dinero público en su beneficio”. A su juicio, la exclusión de Mazón evidencia la voluntad de proteger a quienes, según su tesis, tuvieron responsabilidad en el diseño político e institucional del sistema. “Por culpa del PP no va a venir a dar la cara Mazón”, ha apostillado.

Baño comparecerá cuando no tenemos la documentación y sin que la hayamos estudiado Raúl Ruiz — Diputado provincial del PSOE

En términos parecidos se ha expresado Compromís. Su portavoz en la Diputación, Ximo Perles, ha asegurado que el planteamiento aprobado demuestra que “no se quiere investigar nada” y ha censurado que Baño vaya a comparecer “sí o sí” el lunes sin que la oposición disponga antes de los expedientes. “Vendrá a hacer un monólogo”, ha advertido, antes de calificar de “grotesco” que la comisión se oriente hacia alcaldes socialistas cuando, a su juicio, quien está en el centro del caso es la empresa vinculada a Baño y los beneficios obtenidos con fondos públicos.

Carlos Baño, este lunes, en la Diputación de Alicante / Alex Domínguez

El PP ha rechazado ese diagnóstico y ha tratado de fijar otro marco. Serna ha defendido que deben comparecer “los alcaldes que trabajaron con Facpyme” porque “cada ayuntamiento lo gestionó como consideró”. La vicepresidenta primera de la Diputación ha manifestado que la institución provincial se limitó a poner en marcha un programa de ayudas y transferir los fondos a los municipios dentro de una convocatoria aprobada por todos los grupos. “No tiene sentido pedir comparecencias más allá de los alcaldes que trabajaron con Facpyme”, ha insistido, para desacreditar además las propuestas de la izquierda como una forma de “hacer ruido” en vísperas del ciclo electoral del próximo año.

No queremos que la comisión se convierta en una fábrica de titulares partidistas Gema Alemán — Portavoz de Vox en la Diputación de Alicante

La tesis del PP pasa por acotar la investigación a la gestión municipal de los bonos y desplazar el foco hacia los ayuntamientos que recurrieron a Facpyme, una línea que ya había asomado en días previos y que este lunes ha quedado consolidada con la votación del plan de trabajo. La izquierda, por el contrario, ha intentado devolver la atención a los niveles políticos superiores, con Mazón y Barcala entre los nombres planteados, y a la propia arquitectura que permitió que la operativa acabara en manos de la empresa ligada a Baño.

Vox, por su parte, ha mantenido un tono más discreto. Su portavoz, Gema Alemán, ha respaldado la comisión como “un paso importante para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en la gestión de dinero público”, aunque ha pedido que no se convierta en una herramienta para buscar “titulares partidistas” y ha reivindicado la presunción de inocencia en una causa que sigue judicializada.

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Quieren cerrar esto cuanto antes y desviar el foco de quien realmente se enriqueció Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

La sesión se ha celebrado en un ambiente de expectación, con presencia de televisiones nacionales y autonómicas en la Diputación. Mientras dentro se libraba el primer pulso sobre el alcance de la comisión, el propio Carlos Baño se encontraba en la institución provincial, en el salón de plenos, con motivo del acto de entrega de los premios del concurso del diseño del palacio de congresos de Elche. El protagonista central del caso estaba ya en la casa el mismo día en que se confirmaba que será también el primero en comparecer.