El Parlament rechaza investigar a la CUP por decir que "al fascismo se le combate con un puñetazo"

La Mesa del Parlament ha decidido no tramitar la queja que han hecho llegar Vox contra la CUP, por lo que la comisión del estatuto del diputado no investigará el caso ni habrá sanción alguna al respecto. El partido liderado por Ignacio Garriga puso en conocimiento del órgano rector de la Cámara un mensaje en la red X del diputado Dani Cornellà, en el que instaba a "combatir el fascismo a puñetazos" y que tachaba a Vox de fascistas.

Concretamente, el texto del diputado anticapitalista explicitaba: "Al fascismo se combate a puñetazos #VoxFascistas dejad en paz al SEPC". El comentario surgió a raíz de la amenaza de Garriga de denunciar al sindicato de estudiantes.

La justificación de la Mesa del Parlament, que prevé dar respuesta al grupo por escrito, según fuentes del órgano, es que no forma parte de sus labores "revisar las redes de los diputados". Al no ser un comentario que se hiciera durante la sesión parlamentaria, la Cámara considera que no hay margen de actuación y que tampoco hay "precedentes" a los que la extrema derecha pueda atenerse.

Por otra parte, también Aliança Catalana ha hecho llegar una queja a la Mesa. En su caso, las acusaciones se dirigen contra el presidente de la institución, Josep Rull, y contra el vicepresidente David Pérez, a los que pide una disculpa. Su líder, Sílvia Orriols, considera que ambos políticos le dieron un "trato discriminatorio" durante el debate parlamentario de la semana pasada.

Concretamente, afea a Rull haberle llamado la atención durante la sesión de control, mientras que a Pérez le acusa de no haberle concedido un turno por alusiones durante el debate de una moción. Fuentes de la Mesa aseguran que no darán salida a la petición y cierran filas con los dos jefes parlamentariosvo.

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Actualmente, la comisión del estatuto del diputado tiene varias carpetas pendientes. La última que se derivó, justamente, fue una petición de la CUP en la que solicitaba sancionar a un diputado de Vox, Rafael Villafranca, por una supuesta vulneración de las normas de comportamiento tras afirmar en sede parlamentaria que los diputados anticapitalistas son "delincuentes". Además, hay otros cuatro expedientes abiertos en la comisión.