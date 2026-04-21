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Debate en el pleno

El Ayuntamiento de Lleida plantea la prohibición del uso del velo integral en el espacio público

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Dos perosnas con burka o niqab, en una imagen de archivo.

Dos perosnas con burka o niqab, en una imagen de archivo. / PASCAL GERARD / EFE

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El gobierno municipal de la Paeria de Lleida ha presentado la propuesta de ordenanza de Civismo y Convivencia que prevé, entre otras medidas, prohibir el uso del velo integral en el espacio público y en las oficinas municipales.

La medida va acompañada de un plan que recoge actuaciones para evitar que las mujeres sufran una revictimización. “Hay un plan específico para que nadie sea más víctima que nunca a raíz de esta ordenanza”, ha explicado en rueda de prensa el alcalde de la ciudad, Fèlix Larrosa.

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El gobierno en minoría del PSC prevé llevar a aprobación la nueva propuesta de ordenanza al pleno del mes de junio. El texto, que sustituirá al actual de 2007, prevé sanciones por actitudes incívicas que oscilan entre los 400 y los 3.000 euros y penalizará la reincidencia.

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