La investidura de Guardiola en Extremadura arranca este martes con Vox confiando en su "buena fe", aunque recela de Génova

María Guardiola afrontará en la tarde de este martes en la Asamblea de Extremadura el debate de investidura que debe convertirla en presidenta de la Junta gracias al acuerdo de coalición alcanzado entre el PP y Vox. La sesión comenzará a las 17.30 horas con la intervención de la candidata popular, que expondrá su programa de gobierno sin límite de tiempo en la primera jornada de un pleno que continuará este miércoles con el turno de los grupos y la votación final.

La apertura del debate llegará, además, en medio del ruido político generado alrededor del pacto sellado la pasada semana. A pocas horas de que arranque la sesión, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha asegurado que su partido confía en la "buena fe" de María Guardiola para cumplir el acuerdo, incluida la aplicación de la denominada "prioridad nacional", aunque ha dejado claro que mantiene sus recelos respecto a la actitud de Génova.

El pleno de esta tarde supondrá el segundo intento de investidura de la líder del PP extremeño tras las elecciones del 21 de diciembre y se celebrará después del entendimiento alcanzado entre populares y Vox, un acuerdo que consta de 61 puntos y 74 medidas. En virtud de ese pacto, Vox asumirá la Consejería de Servicios Sociales, con rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura, además del senador autonómico.

Ese acuerdo ha desbloqueado la gobernabilidad de la comunidad, pero también ha abierto una discusión política dentro y fuera del Partido Popular. Mientras el PP extremeño lo presenta como una vía para garantizar estabilidad institucional, dirigentes nacionales y autonómicos del partido han expresado dudas sobre algunos de sus contenidos, especialmente sobre la interpretación de la "prioridad nacional".

En ese contexto se enmarcan las declaraciones realizadas este martes por Pepa Rodríguez de Millán, que ha marcado distancias entre la posición mantenida por Guardiola y la que, a su juicio, está adoptando la dirección nacional del PP.

Vox respalda a Guardiola y señala a Génova

La portavoz parlamentaria de Vox ha insistido en Madrid en que el acuerdo "se va a cumplir" y ha recalcado que no es un texto "para tomárselo a cachondeo" ni un espacio para que el PP "lave sus trapos sucios". En esa misma comparecencia, ha subrayado la disposición "absoluta" que, según ha dicho, ha mostrado María Guardiola para cerrar el pacto de gobierno en Extremadura.

Frente a esa actitud, Rodríguez de Millán ha acusado a Génova de intentar "boicotear" a su "compañera" con las dudas expresadas públicamente sobre algunos de los puntos pactados. La dirigente de Vox ha sostenido que el problema no está en el acuerdo cerrado en Extremadura, sino en las discrepancias internas del Partido Popular a la hora de interpretarlo y defenderlo.

Ese mensaje se ha visto reforzado también por el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, que ha afirmado este martes en Valladolid que las diferencias surgidas en torno al pacto extremeño son "un problema interno del PP" y ha vuelto a aludir a la existencia de "17 Partidos Populares".

La "prioridad nacional", foco de la disputa

La principal controversia gira en torno al concepto de "prioridad nacional", uno de los puntos que más debate ha generado desde que se conoció el contenido del acuerdo. Vox lo vincula a la preferencia de los españoles en el acceso a ayudas y servicios públicos en un escenario de recursos limitados, mientras que el PP ha tratado de encajarlo en criterios de arraigo y vinculación territorial dentro del marco legal.

Rodríguez de Millán ha defendido este martes que el pacto está orientado a "atender a los españoles sobre cualquier otra consideración", aunque también ha puntualizado que las ayudas serán "para todo el que la necesite, se llame como se llame". Aun así, ha insistido en que, en un contexto de escasez de recursos, habrá que establecer prioridades.

Desde Mérida, la portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano, ha tratado de rebajar la polémica y ha invitado a "todos los ciudadanos, incluidos los presidentes de las CCAA", a leer el acuerdo "con detenimiento". Según ha defendido, el texto se ajusta a los principios de "legalidad, igualdad y justicia" y no servirá para discriminar a nadie, sino para valorar el arraigo y la vinculación territorial.

Una tarde clave en la Asamblea

Con ese telón de fondo, Guardiola abrirá esta tarde un debate decisivo para su futuro político inmediato. Tras su intervención, la sesión quedará suspendida hasta este miércoles a las 9.30 horas, cuando intervendrán los grupos parlamentarios en el orden previsto: PSOE, Vox, Unidas por Extremadura y PP. Después llegará la votación, en la que, si no se produce ningún giro de última hora, la candidata popular será investida presidenta con los apoyos del PP y Vox.

La sesión de esta tarde servirá así para escenificar no solo el inicio de una nueva legislatura, sino también el alcance de un acuerdo que ya ha provocado tensiones en el tablero político nacional antes incluso de que Guardiola suba a la tribuna.