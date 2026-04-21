El Govern defiende que el tope a los precios del alquiler "funciona" y que "no va en detrimento de la oferta" de vivienda

El Govern de Salvador Illa saca pecho de sus políticas de vivienda y de intervención del mercado. Los alquileres han subido en 24 de los 36 municipios del área de Barcelona desde que se fijaron topes a los precios por ley y han alcanzado cifras récord, según datos del Incasòl, pero el Executiu mantiene que la medida no solo es necesaria, sino que "funciona" porque en el caso de Barcelona se han "reducido en un 2,7%" en su conjunto y se han mantenido estables en las zonas declaradas como tensionadas. Además, remarcan que durante 2025 se firmaron casi 9.000 contratos más de alquiler de larga duración en Catalunya, al tiempo que han descendido los de temporada tras la regulación aprobada por el Parlament.

"Los topes continúan funcionando. No es cierto que la contención de rentas vaya en detrimento de la oferta", ha asegurado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha vuelto a insistir en que solucionar el reto de la vivienda es la "primera prioridad" del Govern en estos momentos. "No nos temblarán las piernas para aplicar políticas para que los catalanes tengan acceso a vivienda asequible", ha insistido, en lo que se ha convertido ya en una suerte de lema para el Executiu de Illa.

"Éxito" del primer concurso de solares

Paneque ha presumido de que el primer concurso de la reserva pública de solares para construir hasta 1.900 pisos protegidos se ha resuelto con "éxito" porque hay ocho empresas interesadas y se garantiza que los cuatro lotes en los que están divididos tendrán cobertura, también en los casos de pequeños terrenos. "Es una buena muestra del interés que ha generado en el ámbito privado más allá del público", ha argumentado la consellera sobre esta acción que se enmarca en el plan del Govern para construir 50.000 viviendas protegidas hasta 2030.

El Consell Executiu, reunido este martes / Rubén Moreno / Govern

La también portavoz del Govern ha defendido que la evolución de precios en el mercado de la vivienda ha sido "más positiva" donde se están aplicando topes que donde no está vigente la regulación y ha reivindicado el incremento de la cantidad de contratos de alquiler firmados ante los que critican que la regulación ha provocado que se contraiga la oferta.

El Govern mantiene también su compromiso con limitar la compra especulativa de vivienda, aunque ha recordado que el calendario está en manos de los grupos del Parlament, puesto que la iniciativa de los Comuns para reformar la ley de urbanismo todavía tiene que ser valorada por la Mesa para poder agendar su debate.

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1.000 millones más del plan estatal

La Generalitat ha celebrado también el plan estatal de vivienda aprobado este martes por el Gobierno de Pedro Sánchez, que supondrá 1.000 millones de euros para Catalunya. Paneque ha recordado que el factor de la "corresponsabilidad" es clave porque un 40% de los recursos los tiene que aportar la comunidad autónoma y que el Govern sumará esta cuantía a la que ya está invirtiendo para construir más vivienda y rehabilitar la ya existente, así como para reforzar el régimen de cobertura gratuita a propietarios ante impagos de alquiler. "Aprovecharemos al máximo todos los recursos", ha concluido.