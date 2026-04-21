El Govern negocia con Junts para que avale el consorcio de inversiones en el Congreso

Falta una semana para que el consorcio de inversiones, presentado este lunes a bombo y platillo por el Govern y ERC, se someta a votación en el Congreso. Sin embargo, los votos para que prospere no están asegurados, principalmente porque Junts ha desdeñado por ahora la creación de este organismo que debe velar para que la ejecución de las inversiones presupuestadas por el Estado para Catalunya supere el 90%. La importancia de que salga adelante es tal para el ejecutivo de Salvador Illa, que la consellera de Economia, Alícia Romero, se ha arremangado para tratar de arrancar el apoyo del partido de Carles Puigdemont, que por ahora no ha aclarado si facilitará que la iniciativa supere el primer trámite para que pueda constituirse.

"El departament de Economia tiene la interlocución con Junts", ha confirmado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que ha explicado que la consellera Romero se ha encargado de explicar los detalles del consorcio a Junts más allá de que también el Gobierno, el PSOE y ERC negocien con los posconvergentes en el Congreso, algo que denota que se están empleando a fondo en todos los flancos para arrancar ese 'sí' clave.

"Hemos trasladado a Junts la importancia de tener esta herramienta en beneficio del propio país", ha subrayado la portavoz, que ha recordado también que se trata de una demanda que va más allá del acuerdo de socialistas y republicanos porque también hace años que los agentes económicos y sociales reclaman una mayor eficacia en la ejecución de los recursos en infraestructuras mediante una gestión de proximidad que garantice también una mayor agilidad.

El rechazo de Junts

Por ahora, la posición de Junts es de rechazo al consorcio. El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha asegurado que su formación está "conceptualmente en contra" de la creación de este consorcio, aunque ha evitado -igual que hizo este lunes Josep Rius- aclarar su voto en el Congreso la semana que viene. Lo que sí ha recordado Vergés es que los posconvergentes han rechazado de esta propuesta todas las veces que se ha debatido en Parlament y ha reiterado que "el consorcio no es la vía". "Que nos den el dinero directamente y ya lo ejecutaremos nosotros", ha rematado sobre una entidad que se ha concebido con una gobernanza compartida.

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Al partido de Puigdemont no se le escapa que el consorcio de inversiones es fruto de un acuerdo del PSC y ERC para la investidura de Illa, al tiempo que los socialistas esperan que su materialización sirva para avanzar en la negociación de los presupuestos con los republicanos para que se aprueben antes del verano.