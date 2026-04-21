Votación la semana que viene
El Govern negocia con Junts para que avale el consorcio de inversiones en el Congreso
El partido de Carles Puigdemont rechaza el organismo sin aclarar qué piensa votar mientras el Executiu de Illa se involucra en lograr su 'sí' a una herramienta que considera clave para mejorar las inversiones del Estado en Catalunya
Junts ve "innecesario" el consorcio de inversiones, pero evita dar por hecho su rechazo en el Congreso
Frente común de Govern y ERC para tutelar las inversiones del Estado en Catalunya
Falta una semana para que el consorcio de inversiones, presentado este lunes a bombo y platillo por el Govern y ERC, se someta a votación en el Congreso. Sin embargo, los votos para que prospere no están asegurados, principalmente porque Junts ha desdeñado por ahora la creación de este organismo que debe velar para que la ejecución de las inversiones presupuestadas por el Estado para Catalunya supere el 90%. La importancia de que salga adelante es tal para el ejecutivo de Salvador Illa, que la consellera de Economia, Alícia Romero, se ha arremangado para tratar de arrancar el apoyo del partido de Carles Puigdemont, que por ahora no ha aclarado si facilitará que la iniciativa supere el primer trámite para que pueda constituirse.
"El departament de Economia tiene la interlocución con Junts", ha confirmado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que ha explicado que la consellera Romero se ha encargado de explicar los detalles del consorcio a Junts más allá de que también el Gobierno, el PSOE y ERC negocien con los posconvergentes en el Congreso, algo que denota que se están empleando a fondo en todos los flancos para arrancar ese 'sí' clave.
"Hemos trasladado a Junts la importancia de tener esta herramienta en beneficio del propio país", ha subrayado la portavoz, que ha recordado también que se trata de una demanda que va más allá del acuerdo de socialistas y republicanos porque también hace años que los agentes económicos y sociales reclaman una mayor eficacia en la ejecución de los recursos en infraestructuras mediante una gestión de proximidad que garantice también una mayor agilidad.
El rechazo de Junts
Por ahora, la posición de Junts es de rechazo al consorcio. El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha asegurado que su formación está "conceptualmente en contra" de la creación de este consorcio, aunque ha evitado -igual que hizo este lunes Josep Rius- aclarar su voto en el Congreso la semana que viene. Lo que sí ha recordado Vergés es que los posconvergentes han rechazado de esta propuesta todas las veces que se ha debatido en Parlament y ha reiterado que "el consorcio no es la vía". "Que nos den el dinero directamente y ya lo ejecutaremos nosotros", ha rematado sobre una entidad que se ha concebido con una gobernanza compartida.
Al partido de Puigdemont no se le escapa que el consorcio de inversiones es fruto de un acuerdo del PSC y ERC para la investidura de Illa, al tiempo que los socialistas esperan que su materialización sirva para avanzar en la negociación de los presupuestos con los republicanos para que se aprueben antes del verano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
- El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
- Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
- Encuesta CIS: El PSOE se dispara a máximos de la legislatura, el PP se estanca y Vox pierde fuelle
- El clítoris al descubierto: un nuevo estudio detalla su compleja red nerviosa y sus implicaciones en la salud de la mujer
- Javier Sequera, profesional de la construcción: 'Como hay tanta falta de profesionales cualquiera dice que es oficial de primera