Encuesta Euskadi: PNV y EH Bildu rompen su empate y el apoyo a la independencia repunta dos años después de las elecciones

Dos años después de las elecciones vascas, el tablero político de Euskadi mantiene una sólida estabilidad que contrasta con tiempos pretéritos, aunque el ecuador de la primera legislatura de Imanol Pradales como lendakari da un poco de aire al PNV en su pugna con EH Bildu. La última entrega del Sociómetro, la encuesta que elabora el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, pronostica que el empate entre los peneuvistas y la izquierda abertzale se desharía a favor de los primeros, aunque de manera muy leve. El sondeo también refleja un ligero repunte de los partidarios de la independencia del País Vasco, pero el rechazo sigue siendo mayor.

El PNV volvería a ganar de forma ajustada las elecciones autonómicas, pero lograría arañar un escaño más en el Parlamento Vasco y subirían hasta los 28 diputados. EH Bildu se mantendría en los 27 representantes y el PSE también conservaría sus 12 parlamentarios. Las dos encuestas anteriores auguraban la pérdida de un escaño para los socialistas que ahora no se produciría, y el último sondeo, de diciembre de 2025, otorgaba un asiento más al PNV. Tampoco se moverían el PP, que seguiría con sus 7 diputados, y Vox, que revalidaría el acta que posee actualmente. Por el contrario, Sumar perdería el único asiento que tiene y desaparecería de la Cámara de Vitoria, dejando por primera vez sin representación al espacio político a la izquierda del PSOE.

El Sociómetro, cuyo trabajo de campo se efectuó a partir de 3.030 encuestas telefónicas entre el 23 y el 26 de marzo, permitiría a PNV y PSE reeditar la coalición de gobierno actual, vigente desde 2016. En este contexto, el apoyo a la independencia de Euskadi ha subido un punto y se sitúa en el 24%, pero el rechazo a la secesión continúa siendo mayor, con un 37% de detractores, un punto menos que hace tres meses. No obstante, el 32% de los vascos afirman que podría apoyar o no la ruptura con España según las circunstancias, un porcentaje que no ha variado desde diciembre. En la escala de nacionalismo vasco, el 32% de los entrevistados se definen como muy nacionalistas, el 24% se considera nada nacionalista, y el 36% se sitúa en posiciones intermedias.

Sociómetro de abril de 2026, que muestra el anillo semicircular. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

En el plano identitario, el 43% de los ciudadanos se sienten únicamente vascos o más vascos que españoles, mientras que el 39% se declara tan vasco como español y el 10%, más español que vasco o solo español. Por otra parte, el 54% de los vascos se ubican en posiciones de centro, el 29% se identifica con la izquierda y 9%, con la derecha. En el eje izquierda-derecha, la sociedad vasca tiende a situarse hacia la izquierda, con una media de 4,3 en una escala de 0 (extrema izquierda) a 10 (extrema derecha).

Entre sus líderes políticos, la ciudadanía vasca solo aprueba al lendakari Pradales, que es el más valorado (5,7 sobre 10), y al líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano (5,4), y ambos son también los únicos dirigentes que aprueban entre su propio electorado. Por detrás de ellos se sitúan el socialista Eneko Andueza (4,5), el representante de Sumar Jon Hernández (4,3), Amaia Martínez (Vox), con un 3,2, y Javier de Andrés, del PP, (2,9).

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En cuanto al funcionamiento de la democracia, en Euskadi el 62% de la ciudadanía se declara muy o bastante satisfecha, mientras que el 36% se muestra poco o nada satisfecha. En relación con el Estado, el nivel de satisfacción de la ciudadanía vasca es sensiblemente menor, el 35% se declara muy o bastante satisfecha y el 63% poco o nada satisfecha. En ambos casos mejora la valoración, situándose en parámetros del año 2023.