Audiencia Nacional
Puigdemont apoya a Jordi Pujol ante su citación en el juicio: "El exilio me impide acompañarlo, lo habría hecho con gusto"
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha tachado de "miserable" el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol por asociación ilícita y blanqueo de capitales haya decidido citarle presencialmente el próximo lunes. Le ha pedido que comparezca media hora antes del inicio que está previsto de la sesión para que pueda ser examinado por los médicos forenses y, en función de su dictamen, se pueda determinar si está o no en condiciones de prestar declaración.
"Buscan el escrache, la foto con la que creen humillar no solo a una persona, sino sobre todo aquello que representa y que tanto les molesta", ha afirmado Puigdemont. El también expresident de la Generalitat ha asegurado también que si su situación judicial no le impidiera regresar a España sin riesgo de ser detenido, hubiera "acompañado" a Pujol en su viaje a Madrid. "Lo habría hecho con mucho gusto", ha añadido en un mensaje en X.
Al comenzar el juicio, pese a que forenses de la Clínica Forense de Barcelona que le examinaron por orden de la Audiencia Nacional consideraron que "no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente", el tribunal decidió aplazar su decisión definitiva al respecto hasta que le llegara el momento de declarar, lo que, de determinarse que está en condiciones, se producirá este lunes.
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