Cara a cara en el Parlamento gallego
Besteiro y Rueda se enzarzan por la moción de censura en Lugo: "¿Le parece ético aprovecharse de la muerte de tres concejales para llegar a la Alcaldía?"
El presidente de la Xunta reprochó al socialista hablar de ética "teniendo como tienen la Diputación de Lugo", por el caso del alcalde de Monforte, José Tomé
Belén Teiga
Lugo continúa siendo uno de los escenarios políticos del día. Tras más de 25 años del PSOE en la Alcaldía, la formación, que gobierna ahora en coalición con el BNG, ve cómo puede dejar de tener el bastón de mando ante una inminente moción de censura por parte del PPdeG, quien necesitaría el apoyo de la exconcejala socialista María Reigosa. La tensión en la política municipal se dejó notar este martes en el Parlamento autonómico, donde el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se enzarzaron en un intenso cara a cara sobre si es o no ético llegar al Concello de este modo.
“¿Le parece ético aprovecharse de la muerte de tres concelleiros para llegar a la Alcaldía?”, le soltó Besteiro al popular, al tiempo que le espetó que “hay que tener valor para llamarle a la moción de censura juego democrático”. De llevarse a cabo el plan que parecen estar tratando los populares para la ciudad amurallada, sería Elena Candia, ahora presidenta provincial del PP y vicepresidenta del Cámara gallega, la próxima alcaldesa.
Besteiro apuntó, así, que le hablaba al presidente de “las buenas personas, de las que tienen conciencia”. “Cuando uno no tiene límites para llegar al poder, ¿qué piensa que va a hacer cuando gobierne? No tener límites y créame que eso es algo por lo que lo sancionarán los ciudadanos de Lugo”, aseguró el socialista durante su intervención, en la que emplazó a Rueda a elegir entre inmoralidad y decencia.
El líder de los socialistas gallegos sacó pecho por una ciudad “estable”, ya que cuenta con unos presupuestos locales aprobados, una baza que Rueda no pasó por alto. “¿El sinónimo de estabilidad es tener aprobados los presupuestos? Como lo escuche Pedro Sánchez lo va a tener claro”, ironizó el popular en su turno de palabra.
“Lo ponen tan fácil... que tengan el morro de hablar de ética teniendo como tienen la Diputación de Lugo, los delata”, señaló en referencia al caso del expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé, quien dejó el puesto por presunto acoso sexual y abuso en el ejercicio de la función pública, pero cuyo voto es decisivo para el PSdeG, que continúa al frente de la institución.
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