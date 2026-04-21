Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parejas de hechoBarcelonaAlcalde EsparregueraTiroteo MéxicoEncuesta EuskadiCamp NouRegularización migrantesCarlos AlcarazGuerra IránOsosMarc GiróSimon Biles
instagramlinkedin

Negociaciones PP-Vox

Azcón se muestra "convencido" de que el Gobierno de Aragón en funciones vive "sus últimas horas"

Vox pondrá "el mismo espíritu, con más fuerza" en el pacto en la comunidad autónoma que en el acuerdo de Extremadura

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, en el acto de San Jorge, en Huesca, el pasado viernes.

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, en el acto de San Jorge, en Huesca, el pasado viernes. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Sergio H. Valgañón

Zaragoza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha asegurado este martes que esa situación, la de no tener un Ejecutivo al frente completamente de la comunidad, acabará pronto. El jefe de la DGA ha asegurado que este Gobierno autonómico en funciones vive "las últimas horas", adelantando que el pacto entre PP y Vox por la gobernabilidad de la autonomía avanza. No ha sido tan clara la portavoz de la ultraderecha en el Congreso, Pepa Millán, que no ha querido dar pistas sobre cómo están las conversaciones con el equipo negociador de Jorge Azcón, pero sí ha asegurado que "el espíritu" del pacto será el mismo que el firmado en Extremadura, aunque con "más fuerza".

En la celebración del Día de Aragón en Teruel, que el Ejecutivo autonómico vive hoy en la capital turolense, Azcón ha pronunciado un discurso con pocas referencias al futuro Gobierno de la comunidad. "Estoy convencido de que afrontamos las últimas horas de este Gobierno en funciones", ha resumido el líder popular, que también se ha mostrado "con la certeza absoluta" de que la próxima DGA "seguirá llevando buenas noticias a la provincia de Teruel".

Noticias relacionadas y más

Azcón ha concretado que "el futuro de Teruel y de Aragón también depende de esa lealtad con la que el Estado tiene que ser recíproco a nuestra tierra", reivindicando "una financiación autonómica justa y objetiva" para la comunidad autónoma. El jefe en funciones del Ejecutivo autonómico ha pedido que la reforma del sistema de financiación "atienda nuestras particulariades y deje de lado otros objetivos partidistas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
  2. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  3. Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
  4. El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
  5. Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
  6. Encuesta CIS: El PSOE se dispara a máximos de la legislatura, el PP se estanca y Vox pierde fuelle
  7. El clítoris al descubierto: un nuevo estudio detalla su compleja red nerviosa y sus implicaciones en la salud de la mujer
  8. Javier Sequera, profesional de la construcción: 'Como hay tanta falta de profesionales cualquiera dice que es oficial de primera

"Estamos todos desbordados": los 'whatsapps' de una jefa de Emergencias valenciana constatan el caos en plena dana

"Estamos todos desbordados": los 'whatsapps' de una jefa de Emergencias valenciana constatan el caos en plena dana

Feijóo critica el nuevo plan de vivienda del Gobierno: "Ya está bien de tomarle el pelo a la gente"

Feijóo critica el nuevo plan de vivienda del Gobierno: "Ya está bien de tomarle el pelo a la gente"

Illa mantiene la confianza en su jefe de gabinete pese a estar investigado en una causa de malversación

Illa mantiene la confianza en su jefe de gabinete pese a estar investigado en una causa de malversación

Azcón se muestra "convencido" de que el Gobierno de Aragón en funciones vive "sus últimas horas"

Azcón se muestra "convencido" de que el Gobierno de Aragón en funciones vive "sus últimas horas"

La Audiencia de Madrid confirma que llamar "secta destructiva" a los Testigos de Jehová no es delito, aunque sea "molesto e hiriente"

La Audiencia de Madrid confirma que llamar "secta destructiva" a los Testigos de Jehová no es delito, aunque sea "molesto e hiriente"

Mouliáa ficha a una abogada que defendió a Pablo Iglesias para la querella por calumnias de Errejón

Mouliáa ficha a una abogada que defendió a Pablo Iglesias para la querella por calumnias de Errejón

Choque en el Congreso por la expulsión de delincuentes extranjeros: "Tendríais plaza segura en el infierno"

Choque en el Congreso por la expulsión de delincuentes extranjeros: "Tendríais plaza segura en el infierno"

La secretaria de Ábalos en Transportes sitúa a Aldama junto a Javier Hidalgo (Globalia) en dos reuniones con el ministro

La secretaria de Ábalos en Transportes sitúa a Aldama junto a Javier Hidalgo (Globalia) en dos reuniones con el ministro