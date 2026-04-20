Tellado en el pueblo natal de Armengol: "Debería presentarse en el juzgado de guardia y explicar lo que sabe de la trama Koldo"

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha pasado un fin de semana mediterráneo junto a los populares de Baleares. Tras asistir ayer al Congreso Insular de Ibiza, este domingo Tellado ha presenciado en Inca la reelección de Llorenç Galmés como presidente del PP de Mallorca. El secretario general ha aprovechado su momento en la capital del Raiguer para cargar contra Francina Armengol en su pueblo natal: "Ahora dice que no quiere presentarse como candidata. No es que no quiera, es que no puede. Donde debería presentarse es en el juzgado de guardia y aclarar su contradicciones y explicar de una vez lo que sabe de la trama de su buen amigo Koldo García".

Tellado ha criticado duramente a la presidenta del Congreso de los Diputados tras el reciente informe de la UCO que ha sacado a la luz nuevas conversaciones entre la entonces presidenta del Govern y el asesor de José Luís Ábalos. "Ella permitió que la trama actuara aquí. Sin ella, no podrían haber robado en Baleares", ha llegado a decir el secretario general del PP, a lo que ha añadido: "Quiero decirle desde Inca, su tierra natal, que pasará de hija pródiga del municipio a hija prófuga de la justicia".

El alto cargo del PP ha pedido a Armengol que abandone el Congreso y la ha acusado de tener "secuestrado" el hemiciclo por "boicotear cada semana las leyes que a Sánchez no le gustan". Tellado también se ha lamentado de que el Parlamento español "jamás estuvo en peores manos, pues tiene al frente a una persona enfangada por la corrupción y secuestradora de la democracia".

También ha querido felicitar al PP de Baleares por haber mandado a Madrid a Armengol y haber sacado de la capital a la exdiputada Marga Prohens. "Pasar de Armengol a Prohens ha sido como pasar de la noche al día, de un gobierno que daba contratos millonarios a la trama de Koldo y Ábalos a uno con los bolsillos de cristal, transparente, que destina el dinero a lo que de verdad hace falta", ha resaltado.

El popular ha hecho hincapié en que el archipiélago ha pasado de un ejecutivo que asfixiaba a impuestos a familias y emprendedores a uno que ya ha ahorrado más de 1.000 millones a los ciudadanos con sus alivios fiscales, sin olvidar que antes había un gobierno "vendido al nacionalismo" y ahora hay uno que gobierna para todos y solo se debe al interés general.

Sobre el actual Gobierno central, Tellado se ha pronunciado contra la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a la causa que el juez Peinado ha impulsado contra la mujer del presidente, Begoña Gómez: "Han hecho una campaña infame que ha indingado a la carrera judicial. El problema no lo tienen con u juez, sino con el estado de derecho. Tenemos en España un gobierno podrido que además suspende también en todo lo que tiene que ver con gestión".

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En relación a la recién aprobada regularización masiva de inmigrantes, el secretario general del PP la ha calificado de "bochorno" y la ha situado como "un despropósito único en Europa". "Está provocando el colapso de las oficinas, paso previo al colapso de los servicios públicos del país", ha lamentado en la misma línea que Marga Prohens. "Es un problema que preocupa a nuestros socios europeos porque abre de par en par las puertas del sur de Europa a la inmigración ilegal y a las mafias que ponen en peligro a las personas", ha advertido.