El PSOE gallego estalla por la moción de censura en Lugo y acusa al PP de "corrupción política"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, elevó este lunes el tono ante la posibilidad de que prospere en Lugo una moción de censura contra el actual gobierno local con el apoyo de una concejala elegida en las listas socialistas. El líder del PSdeG advirtió de que, si esa operación se consuma con el respaldo de «una tránsfuga», estaría ante un caso de «corrupción política».

Besteiro se pronunció en su comparecencia habitual de los lunes, marcada en esta ocasión por un supuesto acuerdo ya cerrado entre el PP y la edil que tomó posesión recientemente de su acta tras el fallecimiento de una compañera de corporación. Aunque aseguró que inicialmente acudía a hablar de inmigración, PSdeG reconoció que la situación abierta en Lugo obligaba a centrar la atención en la posible maniobra para desalojar a los socialistas de la Alcaldía.

A juicio del dirigente socialista, una eventual moción de censura no respondería al interés general de la ciudad, sino al objetivo del PP de hacerse con el gobierno municipal «sin pasar por las urnas». En esa línea, señaló directamente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al partido de Alberto Núñez Feijóo en Galicia por avalar, según su interpretación, una operación basada en «atajos» para alcanzar el poder.

Besteiro insistió en presentar el posible movimiento como un episodio de «corrupción política», al entender que se apoyaría en una concejala a la que calificó abiertamente de «tránsfuga». Para el secretario xeral del PSdeG, una actuación de ese tipo evidenciaría que el PP carece de límites a la hora de intentar gobernar y anticiparía también, dijo, una forma de ejercer el poder basada igualmente en la ausencia de límites.

Política «de ruido y atajos»

Frente a esa estrategia, el líder socialista contrapuso la política de «confrontación, ruido y atajos» que atribuye al PP con «el trabajo serio» desarrollado, en su opinión, por el PSdeG al frente del Ayuntamiento de Lugo. El choque político se produce además en un contexto especialmente delicado para el grupo municipal socialista, que ha perdido a tres integrantes de la corporación en el último año.

Precisamente por ello, Besteiro acusó al PP de «cruzar líneas que nunca debería cruzar» si termina formalizando la moción. En su intervención subrayó que impulsar una operación de este tipo en las actuales circunstancias supondría, según dijo, aprovecharse de momentos «especialmente tristes y dolorosos» para la representación socialista en el consistorio lucense.

El dirigente del PSdeG fue más allá y sostuvo que el PP impulsa esta alternativa porque «no le salen las cuentas, ni en las urnas ni en las encuestas». Desde esa premisa, interpretó que cualquier acuerdo para cambiar la mayoría municipal mediante una edil elegida en la candidatura socialista supondría «traicionar la voluntad» expresada por los ciudadanos de Lugo en las elecciones.

Elecciones municipales

Besteiro también lanzó una advertencia en clave electoral. En su opinión, si el PP culmina esta operación, los votantes acabarán castigándolo en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027. Con ello, trató de situar la posible moción no solo como un movimiento de alto voltaje institucional, sino también como una decisión con costes políticos a medio plazo.

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El líder de los socialistas gallegos aseguró, además, que no mantiene ningún canal de comunicación con la concejala elegida en las listas del PSdeG que podría resultar decisiva en la moción. Con esa afirmación, trató de marcar distancias con la edil y de subrayar la ruptura política con quien, de confirmarse el apoyo a la iniciativa, dejaría a los socialistas en una posición de máxima debilidad en el Ayuntamiento de Lugo.