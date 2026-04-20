Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
María Corina MachadoSanta ColomaCatalunyaGuerra IránTiroteo LuisianaBárcenasMagnesioBaliza V16Boli BicFeijóo
instagramlinkedin

Crisis en Vox de Madrid

Ortega y sus dos ediles leales de Madrid demandan a Vox por "vulneración de sus derechos fundamentales"

Los tres expulsados de la formación formalizarán este lunes la demanda, en la que solicitarán medidas cautelares

Ortega Smith, Toscano y Ansaldo en el Pleno de Cibeles en una imagen de archivo.

Ortega Smith, Toscano y Ansaldo en el Pleno de Cibeles en una imagen de archivo. / EP

Héctor González

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El "portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid", en sus propias palabras, Javier Ortega Smith, ha anunciado este lunes que está “a punto” de presentar una demanda contra la dirección del partido por una presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

Será esta misma mañana, según ha explicado en declraciones a los medios antes de la presentación del Mutua Madrid Open. La demanda incluirá también la solicitud de medidas cautelares y contará también con el respaldo de los otros dos concejales expulsados, Ignacio Ansaldo y Carla Toscano.

Según ha explicado, toma esta decisión porque considera que los dirigentes del partido “no tienen motivo” para expulsarle. “Nosotros somos Vox”, ha recalcado Ortega Smith, quien ha cargado contra la “cúpula de cuatro individuos a la que se le está acabando el negociete”, a quienes acusa de haber expulsado a “testigos incómodos”.

A esos “cuatro que no representan este proyecto político” les ha vuelto a lanzar la misma advertencia que durante el último Pleno de Cibeles: “Han chocado contra un muro”, uno "ancho".

Noticias relacionadas

Respecto a la situación dentro del grupo municipal, Ortega ha insistido en que él sigue siendo el portavoz. “Y lo seguiré siendo, salvo que el Ayuntamiento decida lo contrario, y en su caso los tribunales, que son quienes tendrán la última palabra”, ha insistido ante los mircófonos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
  2. Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
  3. El intestino, origen de enfermedades como la psoriasis y la esclerosis múltiple
  4. Siete mujeres y un joven dan el primer paso para 'reconstruir' un pueblo deshabitado
  5. Europa pone el foco en aumentar las ayudas a los acompañantes de las personas con discapacidad
  6. Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
  7. Las 5 claves del ‘Lux tour’, la gira que ha puesto a Rosalía en el centro de la conversación
  8. Figuras de Podemos rompen filas con la dirección nacional y exhiben sintonía con IU y Sumar en el arranque del ciclo electoral

Investigan el acoso de tres furgonetas de aficionados de la Real a una autocaravana de seguidores del Atlético

Investigan el acoso de tres furgonetas de aficionados de la Real a una autocaravana de seguidores del Atlético

Bárcenas confirma que encargó a un preso destruir las grabaciones a "MR, que es Mariano Rajoy"

Bárcenas confirma que encargó a un preso destruir las grabaciones a "MR, que es Mariano Rajoy"

Montero comparece este lunes en la 'comisión SEPI' del Senado, en plena precampaña de las elecciones andaluzas

Montero comparece este lunes en la 'comisión SEPI' del Senado, en plena precampaña de las elecciones andaluzas

Montero acusa al PP de uso "partidista" de la comisión sobre la SEPI: "Estoy aquí como candidata del PSOE a Andalucía"

Montero acusa al PP de uso "partidista" de la comisión sobre la SEPI: "Estoy aquí como candidata del PSOE a Andalucía"

Ortega y sus dos ediles leales de Madrid demandan a Vox por "vulneración de sus derechos fundamentales"

Ortega y sus dos ediles leales de Madrid demandan a Vox por "vulneración de sus derechos fundamentales"

El alcalde de Móstoles descarta dimitir tras admitirse la querella por acoso a una exedil

El alcalde de Móstoles descarta dimitir tras admitirse la querella por acoso a una exedil

El Gobierno llama a "actuar con contundencia" ante los cánticos "racistas" en el acto político de María Corina Machado en Madrid

El Gobierno llama a "actuar con contundencia" ante los cánticos "racistas" en el acto político de María Corina Machado en Madrid

La espinita clavada de Víctor de Aldama: la semilla del fútbol que el Zamora CF implantó en el empresario

La espinita clavada de Víctor de Aldama: la semilla del fútbol que el Zamora CF implantó en el empresario