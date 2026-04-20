Las negociaciones entre PP y Vox encaran una semana clave para cerrar el nuevo Gobierno de Aragón

Tic, tac. La arena del reloj ya toca a su fin en Aragón y el PP y Vox afrontan una semana decisiva, con un descafeinado San Jorge de por medio, para cerrar su segundo acuerdo de coalición, algo que se debe producir “en los próximos días” y que supondrá el regreso de la extrema derecha al Pignatelli. Será su segunda experiencia en un Ejecutivo autonómico en la comunidad, tras un primer fiasco que duró apenas once meses y que acabó con la espantada unilateral de los de Abascal, justificándolo entonces en el reparto de menores no acompañados. Situación que se encalló del todo con las negociaciones fallidas para hasta dos presupuestos (en este momento siguen prorrogados los de 2024) y las primeras elecciones anticipadas de la historia, en las que el PP de Jorge Azcón perdió dos diputados y Vox duplicó sus presencia en las Cortes, de siete a catorce escaños.

El camino ya parece totalmente despejado tras el pacto que permitirá investir a la popular María Guardiola entre el martes y el miércoles en Extremadura, en un territorio en el que la repetición electoral estuvo sobre la mesa de forma mucho más pronunciada que en Aragón, pese a que ya han pasado más de dos meses desde los comicios del 8 de febrero. De hecho, Guardiola falló en su primer intento de ser investida, a principios de marzo. Tan solo unos días antes se constituyeron las Cortes de Aragón con un resultado idéntico al extremeño: presidencia para los conservadores (María Navarro sustituyó a Marta Fernández, de Vox), aunque en Extremadura la extrema derecha sí se quedó con un puesto de la Mesa, algo que no sucedió en La Aljafería.

Pero, un mes y medio después, el pacto PP–Vox en la comunidad extremeña ha despejado todas las dudas y ha dado el impulso definitivo a las negociaciones en Aragón, antes de pasar al siguiente capítulo en Castilla y León. En ese sentido, la ley marca como límite el próximo 3 de mayo para celebrar la investidura de Jorge Azcón. De lo contrario, habría repetición electoral. Todo, teniendo en cuenta que dos días antes, el 1, comienza la campaña en Andalucía.

Alejandro Nolasco y Jorge Azcón, en el debate electoral organizado por EL PERIÓDICO en las pasadas elecciones. / MIGUEL ANGEL GRACIA

En Extremadura, el candidato de Vox, Óscar Fernández, asumirá la vicepresidencia y la cartera de Familia, Desregulación y Servicios Sociales. Además, los de Abascal también se quedan con Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Es una fotografía muy similar a la que reflejaba el Gobierno de PP y Vox en Aragón, cuando Alejandro Nolasco ostentó la vicepresidencia primera y la consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia y Ángel Samper –quien se dio de baja de Vox tras abandonar el Pignatelli por su desacuerdo con la decisión de Abascal– fue el titular de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Diferencias con Extremadura

En cambio, desde la cúpula de Vox han querido marcar distancias entre lo firmado en Extremadura, donde pasaron de cinco a once escaños, y en Aragón. Desde Bambú han manifestado en repetidas ocasiones su intención de tener un peso proporcional al resultado de las urnas. De hecho, este pasado domingo José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, los dos dirigentes que acompañaron a Nolasco en la única reunión pública con el PP de Azcón en Zaragoza, seguían en esa misma línea en una entrevista concedida a El País.

Hernández Quero, Nolasco y Figaredo, tras la única reunión pública de PP y Vox en Zaragoza, hace unos días. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Al ser preguntados por si exigirán más en Aragón que en Extremadura, Hernández Quero sostuvo que “así lo decidieron los aragoneses cuando fueron a votar”. En Mérida, la ideología de Vox se ha dejado notar en la “prioridad nacional” para las ayudas, las políticas antiinmigración o la desregulación, concepto al que incluso le han dado una consejería. La vivienda también será protagonista.

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Mientras, el próximo jueves se celebrará un Día de Aragón en el que, por primera vez, el Ejecutivo autonómico no podrá entregar las mayores distinciones de la comunidad al encontrarse todavía en funciones. Sí recibirá un distintivo la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión públicas (CARTV), que se colgará la Medalla de las Cortes coincidiendo con su vigésimo aniversario.