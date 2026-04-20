Junts ve "innecesario" el consorcio de inversiones pero evita dar por hecho su rechazo en el Congreso

Junts no se siente interpelada por la alianza exhibida este lunes entre agentes económicos, Govern y ERC a favor de la creación del nuevo Consorcio d'Inversions de Catalunya. Los posconvergentes ven "innecesario" crear otro órgano y consideran que se trata de una "coartada" de los republicanos para aprobar los presupuestos del Govern de Salvador Illa, dejando al margen la negociación del IRPF. Sin embargo, el portavoz de la formación, Josep Rius, ha evitado dar por hecho el voto negativo de sus siete diputados en el Congreso, cuya primera votación está prevista el próximo 28 de abril. "La posición de Junts es obvia", ha afirmado de forma reiterada, aunque posteriormente ha aclarado que con ello solo expresa la opinión del partido respecto a la propuesta, y ha evitado avanzar el sentido del voto.

Se repite la misma historia que con Rodalies Josep Rius — Portavoz de Junts

La puesta en marcha de este consorcio forma parte de los acuerdos de investidura entre ERC y el PSC y debe servir para que los millones de euros que cada año el Estado deja de ejecutar en Catalunya se queden en la comunidad. Sin embargo, para Junts "no es necesario crear nuevos organismos", ya que consideran que puede hacerse por la vía de la "trasferencia" directa, algo que aseguran que queda amparado por la "disposición adicional tercera del Estatut". Rius ha lamentado no disponer aún de toda la información, pero ha dado por hecho que no supondrá "ningún cambio estructural" y que cualquier decisión que se tome desde Catalunya necesitará "el visto bueno del Gobierno". "Se repite la misma historia que con Rodalies", ha rematado durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del partido.

No entenderíamos que Junts se posicionara en contra Isaac Albert — Portavoz de ERC

El autor intelectual del consorcio es ERC, que lleva tiempo negociando con los socialistas su impulso. El portavoz del partido, Isaac Albert, ha defendido al iniciativa y ha confiado en que Junts acabará apoyándola. "No entenderíamos que Junts se posicionara en contra de un instrumento que tiene que dar respuesta a la baja ejecución de inversiones que hay en Catalunya", ha dicho. Sea como sea, ha evitado presionar al partido de Puigdemont y ha asegurado que tienen una relación los bastante "fluida" como para seguir intentando convencerles de que apoyen la iniciativa en el Congreso. Los siete votos de Junts son claves para que la ley salga adelante.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, en la rueda de prensa de este lunes. / Paula Roque / ERC

Al margen de las siempre complicadas relaciones con Junts, ERC ha celebrado que el consorcio es un "avance en soberanía" para la Generalitat porque podrá hablar de "tú a tú" con el Estado sobre las inversiones pendientes en infraestructuras. También ha admitido que, si bien no desencalla la negociación de los presupuestos de la Generalitat, sí que la refuerza. "Es un elemento que abre la puerta a seguir avanzando en el tema de los presupuestos", ha admitido. No es algo menor, teniendo en cuenta que la negociación sigue sin tener un horizonte claro.

Aval del PSC y los Comuns

El PSC, por su parte, ha reivindicado el Consorcio de Inversiones como un órgano paritario "importante para contrarrestar las dificultades" de ejecución presupuestaria por parte del Estado en Catalunya y ha emplazado a Junts a votar a favor en el Congreso. "Hay que pasar de la queja y el reproche a la propuesta. Los interpelamos para que ejerzan su liderazgo político y faciliten que este instrumento sea una realidad", ha asegurado la portavoz del partido, Lluïsa, Moret, dirigiéndose a los posconvergentes. El voto del PSOE, ha anticipado, está ya asegurado.

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Hay que pasar de la queja y el reproche a la propuesta Lluïsa Moret — Portavoz del PSC

Para los socialistas, que se haya presentado este organismo es también un "paso adelante" para contribuir a un "escenario favorable” para aprobar los presupuestos que continúan negociando con ERC. También los Comuns han celebrado que se materialice el consorcio, además de reclamar que se ejecuten las inversiones "teniendo en cuenta la realidad territorial" y sus prioridades.