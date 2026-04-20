Junts pide a Sánchez conocer la financiación de la cumbre progresista: "Fue un acto personal con dinero público"

Junts quiere "transparencia" y exige al Gobierno liderado por Pedro Sánchez conocer los detalles de la financiación de la cumbre progresista celebrada este fin de semana en Barcelona. Así lo ha reclamado el portavoz de la formación, Josep Rius, al tiempo que ha acusado al presidente del Ejecutivo de haber organizado "un acto personal con dinero público". Además, el también concejal de los posconvergentes en Barcelona y aspirante a liderar la candidatura del partido en las próximas elecciones municipales, ha aprovechado la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección para cargar contra el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Según Rius, el foro ha servido al socialista como primer acto de "precampaña" y le ha recriminado una vez más que el PP apoyara su investidura.

Asimismo, el dirigente de Junts ha incluido también al president Salvador Illa en sus críticas, y le ha acusado de haber mostrado una Catalunya "falsamente normalizada". El posconvergente, a su vez, ha afeado al jefe de la Generalitat que la institución esté "subordinada" al Gobierno de Sánchez y ha dado por hecho que no tiene "voz propia". En la misma línea que la usada contra Collboni, Rius ha recordado que Illa se manifestó con Sociedad Civil Catalana, PP, Ciutadans y Vox en 2017, y ha considerado la cumbre un "blanqueo" de todo ello.

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Así se ha expresado después de que a lo largo del viernes y el sábado líderes, activistas y académicos progresistas de todo el mundo se citaran en Barcelona con el objetivo de intentar plantar cara a la ola reaccionaria que impacta al mundo. En el encuentro participaron el presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; la de México, Claudia Sheinbaum; o el del Uruguay, Yamandú Orsi. El president Illa, a su vez, aprovechó el encuentro para reunirse con estos tres últimos mandatarios.