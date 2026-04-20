Rull llama a "rebelarse" contra quienes les "molesta el catalán" tras las declaraciones de Mendoza y Mariscal sobre Sant Jordi

El Parlament ha celebrado este lunes su Sant Jordi anticipado. A tres días para la festividad, el president de la Cámara, Josep Rull, ha aprovechado la cita para defender "el patrono de Catalunya desde el siglo XV" y para pedir a los catalanes que se "rebelen" frente a las declaraciones críticas del escritor Eduardo Mendoza y el dibujante Javier Mariscal. Durante la presentación de su última novela, 'La intriga del funeral inconveniente', Mendoza apostó por festejar solo el Día del Libro y tachó a Sant Jordi de "maltratador de animales que no sabía leer". Poco después, Mariscal le secundó y apostó por dejar de conmemorarr dicha festividad cuando el expresident Jordi Pujol ya no esté.

Aunque no ha citado específicamente a ninguno de los dos, Rull ha asegurado que este año merece más la pena "solemnizar obviedades" y ha reivindicado Sant Jordi como una Diada "cívica y cultural" y de "autoestima nacional". "Quizás a alguien le molesta, son a los que les molesta el catalán y las tradiciones de este país. No es nueva esta tendencia de menospreciar las singularidades, pero nos rebelamos ante ello", ha manifestado durante el acto que ha tenido lugar en el auditorio del Parlament, tras la lectura de varias obras y interpretaciones musicales. El presidente de la Cámara catalana también ha hecho una defensa del catalán y ha pedido unidad al conjunto de territorios que usan dicha lengua ante posibles ataques. "Cuando la lengua es amenazada, nos interpela a todos", ha concluido.

En la misma línea se ha expresado también la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha sostenido que la celebración de Sant Jordi es una de las jornadas "más esperadas, queridas y arraigadas del calendario catalán" y que forma "parte indisociable de la identidad colectiva". La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ya rechazó la semana pasada la propuesta de Mendoza de eliminar la referencia a Sant Jordi e hizo una "defensa cerrada" de la festividad por "todo lo que significa como país". La socialista reivindicó que esta era "la fiesta cívica más importante y celebrada por los catalanes" y que servía para proyectar la lengua y la cultura catalanas

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El evento, organizado junto con la Institució de les Lletres Catalanes de forma continuada desde 2005, ha consistido en la lectura literaria dedicada a varios autores relevantes de la cultura catalana, en el marco de distintos aniversarios. Por ejemplo, se ha recordado a Joan Alcover y Clementina Arderiu por el centenario y el cincuentenario de su muerte, respectivamente, y también a Blai Bonet y Josep Maria Castellet por el centenario de su nacimiento. Además, se ha incluido un fragmento del 'Llibre dels feits' de Jaume I con motivo de los 750 años de su fallecimiento. La sesión, presentada por Àngels Bassas, ha contado con acompañamiento musical y con la litografía de la ilustradora Olga Molina hecha específicamente para la celebración.