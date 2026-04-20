Feijóo entiende que María Corina Machado no se reúna con Sánchez porque “compadrea con el régimen de Maduro”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, manifestó este lunes, en el marco del Fórum Europa, que entiende que María Corina Machado no haya querido reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque este “ha compadreado y sigue todavía compadreando con el régimen de Maduro”, por lo que “no tiene ningún sentido”.

Así lo afirmó en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al enuentro informativo que organizó en Madrid Nueva Economía Fórum, con María Corina Machado. Feijóo criticó que el Gobierno España haya pedido "que se levante la suspensión de las sanciones de la Unión Europea al Gobierno de Delcy Rodríguez” y remarcó que “eso es incompatible con la democracia y es incompatible con la coherencia de un país occidental que cree en la democracia y en la libertad de expresión”. Por ello, el líder del Partido Popular consideró que María Corina Machado “ha sido coherente con lo que ha dicho y coherente con lo que hace”.

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Respecto a los cánticos que se produjeron ayer domingo en la manifestación que se produjo en la Puerta del Sol durante un acto con venezolanos, donde se gritó ‘Fuera la mona’, Feijóo apuntó que no está a favor de cánticos ni de insultar a nadie, pero matizó que “es evidente que hay personas que insultan y luego les molesta si les insultan”. “Yo no estoy de acuerdo con los que insultan ni con los que son insultados”, concluyó.