ERC da por cerrada la crisis de su federación en Barcelona y ve reforzado el liderazgo de Alamany

La dirección de ERC ha celebrado este lunes los resultados del proceso de renovación que se ha cerrado este fin de semana en su federación en Barcelona, la más importante en militantes de las que integran la organización. El viernes los afiliados del partido en la capital catalana eligieron a Ricard Farin como nuevo líder en la ciudad y, el día después, fue proclamado formalmente en el cargo en un congreso.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, este lunes ha destacado que Farin ha obtenido un resultado "claro" e "inequívoco" cosa que, según ha defendido, refuerza el "liderazgo de Elisenda Alamany" en su intento de ser la próxima alcaldesa de la ciudad en las municipales del año que viene. Así, el partido de Oriol Junqueras da por zanjada la crisis que se abrió en la federación barcelonesa en noviembre del año pasado, cuando dimitió más de la mitad de la ejecutiva local.

Con la victoria de Farin, Albert ha considerado que su partido inicia la carrera para "construir una alternativa" al actual equipo de gobierno municipal que lidera el alcalde socialista Jaume Collboni. Una alternativa que tiene que apostar por que Barcelona siga siendo un "referente mundial" pero que, a la vez, también consiga que sea "una ciudad habitable para los barceloneses".

El líder de la federación de ERC en Barcelona, Ricard Farin. / MANU MITRU / EPC

La victoria de Farin ha sido vista con alivio por la dirección de Oriol Junqueras, ya que este era el candidato oficialista que contaba con su apoyo. La derrotada en la votación interna del viernes fue la candidatura de Rosa Suriñach, en la que se integraban varios representantes de los colectivos críticos con Junqueras.

La secretaria general de ERC y candidata en Barcelona, Elisenda Alamany. / Zowy Voeten

Así, la dirección republicana considera que con la victoria de Farin podrán remar al unísono los tres actores a la vez: la ejecutiva local de ERC en Barcelona; la Ejecutiva Nacional que lidera Junqueras y la candidatura a las municipales al frente de la cual estará Alamany. Con este triángulo confían en que debería remitir, al menos durante un tiempo, todo el ruido y las intrigas que han afectado durante años la federación del partido en Barcelona.

Poder territorial

La victoria de Farin tiene otra lectura positiva para Junqueras: los sectores críticos del partido han perdido la única federación que controlaban hasta la fecha. Así, ahora mismo, 11 de las 13 federaciones en las que se divide ERC tendrán ejecutivas 'junqueristas'. En las otras dos ganaron en su día candidaturas de consenso, por lo que no se las pueda considerar críticas.

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Sin embargo, no se puede dar a los sectores críticos como desactivados del todo. Ahora mismo tienen en marcha un proceso para forzar una consulta para intentar que los militantes revoquen el apoyo que ERC presta al PSC en el Parlament. Una votación interna para conseguir que el partido de Junqueras diga no a aprobar los presupuestos de Salvador Illa.