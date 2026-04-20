Catalunya somete sus normas a examen de la OCDE y formará a 100 funcionarios para hacerlas más eficientes

No se trata solo de aprobar leyes, sino de que estas normas dejen de ser caminos inescrutables y farragosos y, por contra, sean claras, eficaces y tengan resultados para la ciudadanía, las empresas y las administraciones. Este es precisamente el objetivo que persigue la colaboración que ha firmado el Govern de la Generalitat con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para reforzar la mejora de la regulación en Catalunya. Para ello se formarán un centenar de funcionarios durante un proceso de análisis, talleres y evaluaciones que se alargará hasta julio de 2027.

"Este no es solo un ejercicio técnico, es una apuesta política para servir mejor a la ciudadanía", ha resumido el secretario del Govern, Javier Villamayor, durante la jornada en la que se ha dado el pistoletazo de salida al estudio inicial que elaborará la OCDE. Catalunya se convierte así en la primera autonomía en someter sus normas a examen de este tipo bajo estándares internacionales con el reto por delante de que sus políticas tengan un mayor alcance y sus leyes y decretos no sean "un laberinto opaco", sino una "herramienta para generar confianza".

Este no es solo un ejercicio técnico, es una apuesta política para servir mejor a la ciudadanía Javier Villamayor — Secretario del Govern de la Generalitat

Lograrlo, ha defendido Villamayor, es "una necesidad" en un momento de transformaciones profundas que requieren de respuestas urgentes, como el cambio climático, el 'boom' de la inteligencia artificial o la presión sobre la vivienda. Ha admitido que no es fácil en tiempos de "complejidad e incertidumbre", pero que es imprescindible afrontarlo para que las políticas públicas funcionen, sean comprensibles y no impliquen cargas pesadas y se puedan aplicar con recursos reales. Preocupa especialmente a la Generalitat cómo cooperar y compaginar la regulación con los diferentes niveles institucionales: catalán, estatal, local y europeo.

La preocupación por las normas complejas

El director adjunto de la gobernanza pública de la OCDE, Janos Bertok, ha definido como un "desafío" la labor que tienen por delante y ha recordado que la última encuesta que ha hecho el organismo muestra que cuatro de cada cinco empresas "sufren por las normas complejas", una perspectiva que ha tachado de "alarmante". El jefe de unidad de la división política regulatoria del organismo, Daniel Trnka, ha concretado que harán un trabajo comparativo con la situación de otros países para disponer de una batería de recomendaciones y planes de acción; se impartirán talleres formativos para que un centenar de funcionarios dispongan de las herramientas para mejorar el impacto regulatorio y que cada seis meses se irán haciendo informes de progreso y de revisión.

No estamos aquí para echaros piropos, tampoco para señalaros con el dedo y decir que todo lo hacéis fatal Daniel Trnka — Jefe de unidad de la división política regulatoria de la OCDE

"No estamos aquí para echaros piropos, tampoco para señalaros con el dedo y decir que todo lo hacéis fatal. Queremos que seamos abiertos con nosotros", ha pedido Trnka dirigiéndose a la Generalitat y a los representantes del mundo económico, social y local presentes, a quien el Govern ha dicho querer escuchar y que han participado en una mesa redonda para hacer aportaciones en ámbitos prioritarios como el de la vivienda.

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La Generalitat, que enmarca esta iniciativa en la reforma de la administración que abandera el ejecutivo de Salvador Illa, ha asegurado que en este mandato ya se están haciendo "esfuerzos" de simplificación normativa y de evaluación de impacto de la regulación, pero que es consciente que "todavía hay distancia entre la teoría y la traducción práctica" porque no siempre se analiza qué pasa antes de aprobar leyes o qué sucede cuando ya están en vigor. "No queremos que este informe se quede en un cajón", ha asegurado Villamayor para solemnizar el compromiso del Govern con cumplir con lo que la OCDE determine.