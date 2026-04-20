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Bárcenas declara en el juicio del caso Kitchen, directo | Última hora desde la Audiencia Nacional
Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Séptima jornada del juicio de la Kitchen: Bárcenas, a escena
El juicio contra la cúpula de Interior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy llega este lunes a su séptima sesión con la declaración de la persona que fue el objetivo principal de la Kitchen: Luis Bárcenas. También está citada como perjudicada la mujer del extesorero del PP, Rosalía Iglesias, y los testigos Javier Gómez de Liaño, que en 2013 fue el abogado de la familia del que fuera también senador por Cantabria, y el inspector de la UDEF que investigó la Gürtel, Manuel Morocho, a quien el clan policial que lideraba el comisario José Manuel Villarejo trató de apartar de las pesquisas contra Francisco Correa.
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