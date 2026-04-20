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Bárcenas declara en el juicio del caso Kitchen, directo | Última hora desde la Audiencia Nacional

Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

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El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

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DIRECTO | Bárcenas declara en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Kitchen

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