Awa Fam, el golpe de una generación

El "nunca antes había pasado" se repite con frecuencia cuando se habla de la generación de deportistas nacidos en el nuevo milenio. Awa Fam (2006) igualó hace unos días el número 3 que logró Pau Gasol en el draft de 2001. Fue elegida por las Seattle Storm, una de las franquicias más laureadas de la WNBA, con cuatro campeonatos (2004, 2010, 2018 y 2020). También formará parte de esa escuadra. Iyana Martín (7ª) y Marta Suárez (16ª) completaron una noche histórica que llegó apenas unos días después de que Aday Mara (Zaragoza, 2005) se convirtiera en el primer español en ganar la liga universitaria de baloncesto en Estados Unidos, el summum de la competitividad en el país que ha elevado el deporte a su máxima expresión.

Son parte de una hornada que se ha quitado las autolimitaciones de sus predecesores, nacidos de los complejos de crisis encadenadas de las que se salió con un mensaje que no siempre se cumple: "Si te esfuerzas, llegarás". Todos los ejemplos anteriores son hijos del trabajo, qué duda cabe, pero también de una mentalidad en la que no existe el martirio por el error. Han aprendido a ganar, pero también a perder, sin minusvalorar un mal resultado y entendiendo que forma parte de la lógica vital de cualquiera. Esa fe en el proceso, y, sobre todo, en disfrutar de él, es la que ha elevado a Awa Fam.

«Estar aquí, en la WNBA, es un sueño que tengo desde los 12 años. Poder hacerlo representando a mi país es algo precioso», declaraba una jugadora que, según sus formadores, destacó muy pronto sobre el resto por sus condiciones físicas. El gran reto llega al dar el salto al mundo sénior, donde la edad y la experiencia pesan más que nada. Para entonces, generaciones como la de Awa Fam ya han pasado por la catarsis de sentir una presión a sus espaldas que otros nunca experimentarán. Crecen más rápido en la gestión de las emociones que en el aspecto físico.

Como valor añadido, algunos de estos deportistas son fruto de historias de purísimo optimismo, como la que emprendieron Madoumbe y Arane en Senegal para instalarse en Santa Pola. Por encima de cualquier mentor, Fam destaca con sencillez la importancia de sus padres y hermanos como trampolín de una historia que, pese a los capítulos ya escritos con la selección, Valencia Basket o Gernika, no ha hecho más que empezar. La línea temporal de la Generación Z es distinta a la de los millennials, empeñados en prolongar su vigencia hasta más allá de los 40. Los que llegaron después, en muchos casos, renunciaron por obligación a coche o vivienda para priorizar el tiempo.

Aday Mara, y el espacio para 2,21 metros

Encajan mejor los varapalos y las esperas. Aday Mara es otro de los que apunta a la NBA, pero antes de convertirse en una revolución con los Michigan Wolverines sintió la exclusión en UCLA, programa histórico del baloncesto universitario estadounidense, donde su entrenador no le encontró espacio. Esta quinta exquisita no necesita la validación de un superior para saber lo que vale. Así lo demostró el pívot zaragozano, haciendo útiles sus 221 centímetros de altura y sus 230 de envergadura en un triunfo histórico. Han resignificado elementos como el mar o el lugar al que siempre se puede volver, el hogar, sin que eso suponga un paso atrás.

Manolo Real, actualmente director de la cantera femenina del Valencia Basket, contó en Superdeporte cómo la comunidad senegalesa de Santa Pola hizo una colecta para comprarle a Awa Fam sus primeras zapatillas para entrenar con las taronja: "No era solo un tema económico, sino también cultural; querían ser partícipes del paso que iba a dar". El calzado, tal y como ha confesado la propia Fam, es su elemento más sagrado. La piedra angular de un orden casi ritual que no le impide ser despistada. Que pregunten a más de un técnico por sus olvidos con el pasaporte…

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La pureza de la imperfección, mucho más útil en los contextos de caos que se dan en la alta competición. Un entorno tecnificado hasta el extremo, donde se mide hasta el último detalle, pero que Awa Fam, Iyana Martín, Marta Suárez o Aday Mara han convertido en el terreno de sus emociones. Un combustible renovable en una generación que ha hecho del éxito una consecuencia y no un fin en sí mismo. "Si te pones un sueño o una meta y quieres llegar, te esfuerzas para hacerlo. Al final es ambición, es pensar que voy a llegar hasta ahí. Que voy a intentarlo y voy a lograrlo", decía en 2021, con 15 años. Lo que vino después se explica solo.