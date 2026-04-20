La ANC renueva su dirección en las elecciones con la participación más baja de la historia

La cifra de candidatos a la dirección de la ANC, que no alcanzaba las 77 plazas que tiene el secretariado nacional, ya presagiaba una baja participación en los comicios. Y así ha acabado siendo. El actual presidente de la entidad independentista, Lluís Llach, ha resultado ser el aspirante más votado en unas elecciones internas que han concluido este fin de semana, aunque con menos votos que en 2024. En aquel momento fueron 3.268 socios los que apoyaron su candidatura y ahora han sido 1.972. Una pérdida de apoyos que en parte se explica por el descenso de participación global. Hace dos años acudieron a las urnas de la organización 3.976 socios, y ahora lo han hecho 2.322 personas.

Si se compara esta cifra con la de años anteriores, la diferencia aún es más significativa y ayuda a visibilizar el desgaste que sufre la ANC. En 2020 se pronunciaron a través de las urnas 8.876 asociados, mientras que en 2018 lo hicieron 7.155 y, en 2016, 7.247. En 2022 no se hicieron públicas las cifras, pero los dos candidatos más votados, Jordi Pesarrodona y Dolors Feliu, obtuvieron 2.306 y 2.188 votos, respectivamente.

Hasta 18 plazas sin cubrir

El secretariado consta de 77 plazas, pero si anteriormente la batalla por un asiento en este órgano había sido acérrima, en esta ocasión han quedado libres 18 sillas. Aunque se presentaron 64 candidatos, han quedado sin cubrir cinco plazas más debido al sistema de elección. La explicación es que hay varios bloques y determinadas plazas a cubrir en cada uno de ellos, y que no son intercambiables.

En el bloque nacional había 16 candidatos por 13 plazas, mientras que, por contra, han quedado desiertas varias plazas territoriales. Concretamente, en Barcelona (1 plaza), L'Hospitalet (2) -no se había presentado ni un solo candidato-, Vallès Occidental (1), Vallès Oriental (1), área del Penedès (1), comarcas de Tarragona (3), zona del Ebre (2), Pirineu (2), Osona y Ripollès (1), 'Catalunya Nord' (1) y la comunidad exterior (2). En el bloque joven solo se ha podido cubrir una plaza de las dos previstas.

En 2024 también quedaron cinco plazas sin cubrir en la cúpula, pero se presentaron 104 socios, y en 2016, uno de los momentos más álgidos del 'procés', llegaron a haber 139 aspirantes. Además, la cifra de vacantes actual es aún más llamativa si se tiene en cuenta que, con el cambio de estatutos del pasado junio, se flexibilizó la limitación de mandatos. Dicha modificación ha propiciado que regresen algunos de los fundadores de la ANC, como Pere Pugès, pero ni así se ha logrado cubrir todas las plazas.

Pérdida de fuelle

La falta de candidatos y la baja participación en estos comicios se explica por el desánimo de buena parte de los independentistas tras el 'procés'. Según el último CEO, actualmente solo un 39% de los catalanes está a favor de la independencia, mientras que un 53% se posiciona en contra. Se trata de 10 puntos menos que en octubre de 2017.

También las cifras de participación en las últimas manifestaciones de la Diada sirven como termómetro del movimiento. En la última edición, la de septiembre de 2025, participaron 41.500 personas según la Guardia Urbana de Barcelona -más de 100.000 personas si se dan por buenas las cifras de la organización, pero ambos datos coinciden en una cosa: es el dato más bajo desde que en 2012 empezaron las marchas multitudinarias en defensa de la independencia de Catalunya, cuyo récord ha quedado fijado en los 1,8 millones de personas de 2014.

La crisis interna

Sin embargo, esta pérdida de fuelle de la entidad también se explica por las múltiples crisis que ha vivido en los últimos años. En febrero de 2023 se estuvo al borde de la ruptura cuando hasta 13 secretarios nacionales dimitieron en bloque, a raíz de la propuesta de la cúpula de entonces de impulsar una nueva opción electoral independentista. Un año más tarde, en 2024, se vivió otra situación límite: la división originada entonces bloqueó durante días la designación de Llach, uno de los principales detractores de esta 'lista cívica', como presidente de la entidad.

En esta ocasión no debería repetirse el bloqueo, ya que los críticos han renunciado a presentarse y también se ha retirado la obligación por estatutos de contar con una mayoría cualificada para la elección de cargos como el de presidente. Ahora, si no se logran los dos tercios en los dos primeros intentos, se puede celebrar una tercera votación en la que solo se necesitaría mayoría absoluta.

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Las elecciones de la ANC siempre están envueltas de secretismo y los candidatos no pueden hacer público si quieren o no liderar la entidad, ya que ello podría ser identificado como campaña encubierta. Sin embargo, se da por hecho que Llach quiere repetir como presidente, al haberse presentado de nuevo al secretariado nacional, y ser el rostro más mediático.