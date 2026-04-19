Sevilla y Zaragoza rebasan la barrera de los 700.000 habitantes: fortalezas y diferencias de dos capitales en su carrera por ganar población

Sevilla y Zaragoza, Zaragoza y Sevilla. La capital andaluza y la aragonesa mantienen una pugna por hacerse con el cuarto puesto en el listado de municipios más poblados de España. En estos momentos, según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, la ciudad del Ebro le lleva la delantera a la ciudad del Guadalquivir, aunque por los pelos. Son 701.299 maños frente a 700.324 sevillanos, una distancia que se ha acortado con respecto a los datos anteriores, si bien fue hace bien poco, en 2024, cuando Caesaraugusta superó a Hispalis. Ahora, ambas compiten por primera vez por el cuarto puesto habiendo superado la barrera psicológica de los 700.000 habitantes, sin embargo, a pesar de la semejanza demográfica, las realidades de ambas urbes son muy distintas.

Según anuncian una y otra vez los responsables del Gobierno municipal al frente del ayuntamiento de la capital aragonesa, “Zaragoza está de moda”, como repite una y otra vez la alcaldesa, Natalia Chueca. La llegada de inversiones milmillonarias a la provincia relacionadas con la computación y almacenamiento de datos y el automóvil han puesto en el foco a la ciudad. Pero el crecimiento demográfico es desigual en una comunidad autónoma en la que su capital acumula casi la mitad de la población.

Por su parte Sevilla presume, en palabras de su alcalde, José Luis Sanz, de ser la segunda ciudad de España que más vivienda protegida construye, solo detrás de Madrid, con hasta 4.600 VPO de aquí a 2027. También se destaca, entre sus fortalezas, la ampliación de la red de metro con las líneas 2 y 3, un aeropuerto y unos monumentos que siguen batiendo récords de visitantes, o unos servicios de transporte público que año a año mejoran sus cifras. En el lado opuesto está la presión de la saturación turística o la incapacidad para encontrar una solución para seis de los quince barrios más pobres de España.

Zaragoza superó por primera vez a Sevilla como cuarta ciudad de España por población en 2024. / MIGUEL ANGEL GRACIA

La vivienda es un tema clave en ambas urbes. Chueca no se atreve a situarse en ningún ránking en materia de vivienda pero la realidad es que en desarrollos urbanísticos como Arcosur, que ha despegado en los últimos años, se van a levantar más de 18.000 pisos (10.454, más de la mitad, son VPO), a las que habría que sumar otras viviendas protegidas que se están construyendo o se construirán en los próximos años. De lo que sí que presumen desde la plaza del Pilar, donde está la sede del consistorio zaragozano, es del número de viviendas públicas que se están construyendo. Son 3.438 entre las que están ya en construcción y las proyectadas de aquí a los próximos tres años.

La relación entre Sevilla y Zaragoza no es de rivalidad sino de cercanía, según explican los alcaldes a El Periódico de Aragón y El Correo de Andalucía y, ambos pertenecientes al grupo editorial Prensa Ibérica. "Son dos ciudades emergentes que están haciendo bien las cosas y están creciendo no sólo en población, también en otros muchos aspectos. Hay muchas cosas que nos unen, ambas somos capitales de comunidad autónoma, contamos con una dilatada historia y con un importante patrimonio cultural. Por lo tanto Sevilla y Zaragoza no son dos ciudades que rivalicen en población, muy por el contrario son dos ciudades amigas", desarrolla el primer edil de la capital andaluza, José Luis Sanz.

Natalia Chueca también resalta, en declaraciones El Periódico de Aragón y El Correo de Andalucía, "los lazos que nos unen a las dos capitales". "Sevilla es una ciudad maravillosa, tenemos en común que somos dos ciudades importantes en la historia de España y del mundo y también hemos sabido crecer manteniendo la calidad de vida", asegura. "Tenemos población similar y no dejamos de crecer. Sevilla es una ciudad que enamora y es sinónimo de oportunidades profesionales", continúa destacando sobre la ciudad andaluza. Para la alcaldesa de Zaragoza, todas esas virtudes son algo "en común con Zaragoza". "Sabemos generar empleo, prosperidad para nuestros vecinos”, añade la regidora.

Mayor crecimiento de Zaragoza en la última década

En términos de población, tanto Sevilla como Zaragoza han experimentado un crecimiento. En el caso de la ciudad que vio nacer a Curro, en 2025 estaba en los 689.423 habitantes, frente a los 690.566 vecinos de 2016 y los 693.878 de 2015. Por tanto, de 2015 a 2026, Sevilla ha crecido en 10.901 habitantes, pero el de Zaragoza ha sido muchísimo mayor y por eso se ha consolidado en ese cuarto puesto. El hogar de Fluvi ha sumado 56.346 habitantes en los últimos diez años: 693.091 vecinos en 2025, 661.108 vecinos en 2016, y 664.953 en 2015.

Pero claro, esto son los datos referidos a los términos municipales de ambas ciudades y es donde Zaragoza hace la ‘trampa’. Si se compara la población de lo que el INE denomina áreas urbanas funcionales, es decir, la ciudad y toda su área metropolitana funcionando como un conjunto, Sevilla arrasa a la capital aragonesa. Esta última cuenta con una población en su zona de influencia de 810.050 habitantes mientras que el entorno de la ciudad andaluza suma 1.803.803 vecinos, casi un millón más.

El tranvía de Sevilla pasando junto a la catedral. / EL CORREO DE ANDALUCÍA

El crecimiento que han experimentados ambas “áreas urbanas funcionales” también resulta significativo a la hora de comparar a ambas ciudades. El área metropolitana de la capital andaluza ha sumado desde 2014 casi 400.000 nuevos vecinos mientras que el entorno de Zaragoza solo ha ganado 55.000. Y ese crecimiento a orillas del Guadalquivir se ha dado sobre todo en los pueblos de los alrededores de la capital andaluza y no en la ciudad, ya que mientras la urbe ha ganado apenas unos 4.000 habitantes en esta última década, sus alrededores han experimentado un aumento demográfico equivalente casi a un tercio de toda la población de Aragón.

Y todo esto se da a pesar de que la capacidad de crecimiento de Zaragoza, en lo que se refiere estrictamente al espacio disponible, es mucho mayor ya que la capital aragonesa cuenta con uno de los términos municipales más extensos de toda España. Son 968 kilómetros cuadrados frente a los 140 de Sevilla. Por comparar, Madrid cuenta con 604 kilómetros cuadrados. Otros datos que permiten comparar a ambas ciudades es la forma en la que se organizan. La ciudad de Zaragoza cuenta con 28 subdivisiones: son 14 distritos urbanos y 14 barrios rurales, los cuales apenas acumulan el 5% del total de la población de la capital aragonesa. Sevilla cuenta con tres distritos menos, son 11 distritos urbanos en total.

El bolsillo

Elementos en los que también surgen diferencias son, por ejemplo, la renta neta per cápita. Según los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística, a orillas del Ebro esa cifra se sitúa en los 16.272 euros (año 2023) frente a los 14.979 euros a orillas del Guadalquivir, una diferencia notable que, no obstante, no es tanto en lo que se refiere al precio del metro cuadrado de la vivienda: son 1.698 euros en la capital aragonesa frente a 1.673 en la andaluza, según cifras del Ministerio de Vivienda. Eso sí, la subida aquí es más vertiginosa en el caso de Zaragoza, el crecimiento interanual alcanzó, según las últimas cifras disponibles, un 11,8% frente al 6,8% en Sevilla.

¿Permite este nivel de vida que las parejas decidan tener hijos? Sevilla, a fecha de 2024, según el INE, contaba con una tasa de natalidad de 7,34 nacidos por cada mil habitantes, que viene de los 7,53 en 2023 o los 9,34 nacidos de hace diez años, en 2016. Se ha producido, por tanto, una caída importante que también se ha dado en Zaragoza: de los 9,11 nacidos por cada mil habitantes de 2015 a los 8,79 de 2016, los 6,65 de 2023 y los 6,45 de 2024.

Zaragoza lleva años creciendo de forma sostenida y se prevé que lo haga más aún debido a la llegada de grandes inversiones. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Actualmente, son más las personas que fallecen que las que nacen. Mueren dos personas más de las que nacen aproximadamente en Sevilla, ya que la tasa de mortalidad está en 9,59 defunciones por mil habitantes en 2023 (dato del INE), por los 9,92 en 2022 o los 9,21 en 2016. No se aprecia mucho cambio en la última década en ese sentido, igual que en Zaragoza, que se encuentra en las 9,86 defunciones de 2023, tras las 10,12 de 2022 o las 9,65 de 2016.

Oferta de transporte

Así, a pesar de algunas semejanzas que comparten ambas ciudades, la diferencia poblacional del área metropolitana lo condiciona todo. Hay que tener en cuenta que Sevilla y los pueblos que la rodean tienen más población que todo Aragón. Eso lo determina todo e influye en otras tantas variables que se miden en este reportaje. Por ejemplo, Zaragoza ciudad cuenta con 37 líneas de autobús urbano y otras 32 que conectan la ciudad con su área metropolitana. Además hay una línea de tranvía y una de Cercanías. Y ya. Por su parte, Sevilla capital cuenta con 55 líneas de Tussam (bus urbano); el área metropolitana, con 55 líneas de autobús del Consorcio; y la red de Cercanías, con 5 líneas. A esto hay que sumar la actual línea de tranvía, la L1 del Metro de Sevilla y lo que está por llegar, las líneas 2 y 3 de metro y el tranvía de Alcalá. A Sevilla y Zaragoza también se llega por avión. El aeropuerto maño movió el año pasado a 707.000 pasajeros. El sevillano, a 9,7 millones.

Otro factor que condiciona el crecimiento de población es el acceso a estudios universitarios, es decir, que los jóvenes elijan Sevilla para formarse y crecer profesionalmente. En Sevilla capital hay 3 universidades públicas y ninguna privada con sede en el municipio: la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). La US y la UPO tienen sede en Sevilla, y la UNIA tiene su sede en el Monasterio de la Cartuja, en Sevilla.

Sevilla recibe cada año unos cuatro millones de visitantes, una cifra que en Aragón representa a los turistas que recibe la comunidad entera. / EL CORREO DE ANDALUCÍA

El bloque de universidades públicas vinculadas a Sevilla supera aproximadamente los 90.000 alumnos. Ampliando el foco a la provincia de Sevilla, habría que sumar la Universidad Loyola Andalucía, cuyo campus de Sevilla está en Dos Hermanas, y la Universidad CEU Fernando III, ubicada en Bormujos, que podrían alcanzar en total los 100.000 alumnos.

En la capital aragonesa, en cambio, están la Universidad de Zaragoza (pública) y la Universidad San Jorge (privada), que suman unos 35.000 alumnos aproximadamente, si bien hay que tener en cuenta que la universidad pública cuenta con campus también en otros municipios como Huesca y Teruel. En proyecto están la llegada además de nuevas instituciones de educación superior de carácter privado que habrá que ver si se materializan.

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Zaragoza y Sevilla comparten otra singularidad y es que ambas son capitales de sus respectivas comunidades autónomas, Aragón y Andalucía. No obstante, la diferencia de población entre ambas, 1,3 millones frente a 8,7 millones, configura de forma diferente ambos núcleos poblacionales. Un ejemplo: del total de funcionarios que tiene el Gobierno de Aragón, en torno al 56% trabajan en Zaragoza, que son 33.934. La Administración General del Estado también concentra en Zaragoza la mayoría de sus trabajadores públicos, si bien los datos facilitados en este caso se refieren a la provincia y no a la ciudad. Son 2.966 funcionarios, si bien la cifra no incluye personal militar ni a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.