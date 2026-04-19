Así será el anfibio asturiano para la Armada: un blindado de más de 31.500 kilos que puede desembarcar a 20 kilómetros de la costa

Un vehículo de 31.500 kilogramos capaz de avanzar por mar y tierra bajo una intensa lluvia de disparos gracias a su blindaje y que estará equipado con sensores y una torre autónoma de disparo para proteger a los trece militares que llevará en su interior. Así será el nuevo medio de desembarco anfibio con el que contará la Infantería de Marina y que será fabricado en Asturias.

Indra confirmó el viernes un acuerdo con Iveco Defence Vehicles (IDV), empresa controlada por el grupo italiano Leonardo, para atender el contrato de sustitución de los viejos vehículos de desembarco anfibio de la Armada –que datan de los años 70– por 34 nuevos blindados. En este Programa Especial de Modernización del Ministerio de Defensa, dotado con 370 millones de euros, IDV pondrá la barcaza, el vehículo de ocho ruedas y dos hélices, con su motorización, y un blindaje de última generación, e Indra, por su parte, integrará todos los sistemas del vehículo para su manejo, comunicaciones y detección de amenazas, lo que se ha dado en llamar en términos militares consciencia situacional.

El trabajo de la parte española se hará en el Tallerón de Gijón, la planta que Indra ha preparado para desarrollar vehículos blindados, y en otra nueva fábrica con la que quiere contar la compañía y cuya localización aún no ha desvelado, aunque sí han trascendido los contactos para adquirir el antiguo taller de Duro Felguera en Barros, en Langreo. Indra acude al encargo en unión temporal con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que aportará al vehículo su arma principal, una estación remota de disparo preparada para aguantar las condiciones del mar y que utilizará munición de 12,7 milímetros.

Aguantar las condiciones de mar es la primera necesidad del vehículo. Frank Torres, director general de Indra Land Vehicles –la división de blindados terrestres de la firma española– comentó que el nuevo vehículo de desembarco anfibio será capaz de iniciar su misión a 12 millas de la costa (20 kilómetros). Es una capacidad única en Europa: "Ningún 8x8 europeo puede hacerlo hoy en día", destacó.

Torres puso énfasis en argumentar que el acuerdo con IvecoDefence Vehicles "no es el de un suministro", sino una colaboración industrial de amplio espectro. El modelo Superav de IDV se transformará en una versión asturiana. Esta flota de vehículos de guerra tendrá 28 unidades para la proyección de tropas, dos de mando y control, dos de recuperación de vehículos dañados y otros dos de ambulancia.

El trabajo principal de la parte española se llevará a cabo en el Tallerón de Gijón, que Indra ha dotado con una pista de pruebas para vehículos militares. La pista cuenta con una zona de vadeo, y con rampas de 60 grados, además de una entrada propia de mar.

Noticias relacionadas

El nuevo vehículo para los infantes de marina españoles tiene ya acreditada su aerotransportabilidad OTAN europea, o, lo que es lo mismo: puede ser llevado a bordo de una Aibus A400 M a un escenario lejano de operaciones. Además, la Armada ha pedido en este plan de modernización la plena interoperabilidad del vehículo con el resto de medios modernos de la Alianza Atlántica, lo que ha influido en la elección de IDV para el acuerdo.