PSOE
Sánchez desembarca este domingo en la precampaña andaluza para apoyar a Montero
El presidente del Gobierno viajará a Huelva para arropar a la candidata socialista a la Junta de Andalucía
EFE
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, desembarca este domingo en la precampaña de las elecciones andaluzas en un acto organizado por esta formación en la localidad onubense de Gibraleón.
Sánchez viajará a Andalucía para arropar a la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz, que también participará en el mitin socialista.
El jefe del Gobierno llega a la precampaña andaluza tras protagonizar el sábado una intensa actividad en Barcelona, donde clausuró la IV Cumbre en defensa de la Democracia y un Foro Progresista internacional, donde estuvo acompañado por jefes de Estado como el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y los mandatarios de México, Colombia, Sudáfrica y Uruguay, así como representantes de otros gobiernos progresistas.
Maria Jesús Montero, por su parte, presidió el sábado una foto de familia de las candidaturas provinciales socialistas para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.
Montero tuvo que suspender el acto público que tenía previsto celebrar este sábado en Dos Hermanas con los cinco expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, tras conocerse la muerte de la esposa del exjefe del Ejecutivo andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
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