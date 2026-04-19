Movilización Progresista Global
Illa aprovecha la cumbre progresista para reunirse con tres jefes de Estado
El president de la Generalitat potencia su agenda internacional en un momento delicado en la política doméstica
El progresismo mundial se da un baño de esperanza en Barcelona para frenar la ola reaccionaria
Illa se reúne con Lula y visitan juntos el Barcelona Supercomputing Center
Illa apela al 'seny' para plantar cara a la ola reaccionaria: "Nada está escrito, nada es inevitable"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprovechado la cumbre de líderes progresistas que se ha celebrado estos días en Barcelona para potenciar su agenda internacional. En tres días consecutivos se ha visto con tres jefes de estado: el viernes con el presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva; el sábado con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; y este domingo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eligiera en su día Barcelona para celebrar la cumbre ha sido decisivo. Esto ha abierto a Illa la oportunidad de realizar múltiples contactos internacionales que para un president de la Generalitat no siempre son fáciles. Además, ha podido celebrar todos los encuentros sin necesidad de coger el avión. Otra ventaja difícil de tener en otras circunstancias.
En sus contactos, ha tenido un peso decisivo el Barcelona Supercomputing Center (BSC), el prestigioso centro de supercomputación de la capital catalana, que despierta mucho interés internacional. Los encuentros del president tanto con Lula como con Sheinbaum se han producido allí. Illa ha destacado la "gobernanza pública" del centro, que gestionan la Generalitat y el Gobierno, como garantía de que la tecnología está "al servicio del interés común".
La cita del president con Orsi se celebró en la Movilización Progresista Global, el foro de debate que varios partidos socialistas han organizado en la Fira de Barcelona. Allí Illa también se vio con otras figuras destacadas. Por ejemplo, con la expresidenta del Senado de Chile, Isabel Allende, que participó en un uno de los múltiples debate sobre el futuro de la izquierda. También se citó con líderes socialitas chilenos y portugueses; con la coordinadora general de la Internacional Socialista, Chantal Kambiwa, y conversó con el gobernador de Minnesota y excandidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, Tim Walz. El viernes, durante la cena que se organizó en el MNAC, departió brevemente con el vicecanciller alemán Lars Klingbeil.
Más allá de líderes políticos, en el foro de la Fira de Barcelona también acudieron académicos y activistas. Illa ha podido conversar con la periodista filipina Nobel de la Paz Maria Ressa y con el economista francés Gabriel Zucman. Zucman es un defensor de gravar las grandes fortunas. En su charla en el foro explicó cómo los "superricos" del mundo, mediante estructuras societarias complejas, están pagando menos impuestos que las clases medias y propuso gravar su riqueza con, al menos, un 2%.
Cita pendiente con Petro
Illa hubiera sumado un cuarto jefe de Estado a la lista, pero finalmente el encuentro previsto con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quedó pospuesto por "cuestiones de agenda". Es la segunda vez que se trunca una cita entre el presidente colombiano y un president de la Generalitat. En 2023 pasó lo mismo con Pere Aragonès. Esa vez, sin embargo, el líder del ejecutivo catalán se encontraba en Bogotá.
La posibilidad de potenciar la agenda internacional ha sido un soplo de aire fresco para el president, que vive un momento delicado en clave doméstica, donde tiene varios frentes abiertos. Sigue sin estar claro si tendrá nuevos presupuestos para este año; la semana pasada tuvo que lidiar con una crisis del PSC de Ripoll por las cuentas municipales y mantiene unas relaciones complicadas tanto con el personal médico -por la polémica de las bajas- y el educativo.
Entrega de regalos
Una de las liturgias obligadas con los mandatarios internacionales es el intercambio de regalos como señal de cortesía. El president ha obsequiado a todos los presidentes con una figura del dragón de Gaudí. Además, ha entregado varios libros con un denominador común: el vínculo entre Catalunya y el país del destinatario. A Lula le regaló 'Prova sense convicció', del doctor Jordi Ferrer-Beltrán, director de la Càtedra de Seguretat Jurídica de la Universitat de Girona (UdG) y una obra que se utiliza para la formación de juristas y jueces en Brasil. Para Orsi optó por 'Transgressores, dones d'un i altre costat de l'oceà', de Josep Lluís Martín y Sylvia Roig Abelenda, que explica la historia de 16 mujeres pioneras en sus ámbitos -algunas de ellas catalanas- que vivieron durante el siglo XX entre Uruguay y España.
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