Miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera se manifiestan en Madrid junto a policías y guardias civiles

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependiente de la Agencia Tributaria, han tomado parte este sábado en una manifestación de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La marcha ha sido convocada por los por los sindicatos de la Policía Nacional Jusapol y Jupol y la plataforma de guardias civiles Jucil, que exigen una completa equiparación salarial con las policías autonómicas y el reconocimiento de su trabajo como profesión de riesgo.

Esta movilización ha contado con la participación de la central de agentes del SVA Jusva, que de nuevo ha salido a la calle en demanda de mejoras laborales para su colectivo. Sus exigencias han sido las mismas: equiparación salarial real con el resto de fuerzas de seguridad pública y el reconocimiento para su colectivo de la profesión de riesgo. Los agentes del SVA son una pata clave en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, flanco en el que cada vez con más frecuencia se producen choques violentos con los delincuentes.

Movilización

La equiparación de salarios "es ya de urgente necesidad -dice el presidente de JUSVA, Jorge Samblás-, Nos jugamos la vida por nóminas que no pasan de los 1.600 euros para los agentes. Es inasumible". Los agentes del SVA está a la espera de que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, mantenga una reunión con ellos.

"La voluntad de nuestro colectivo es seguir apretando hasta conseguir justicia para el Servicio de Vigilancia Aduanera y para todos sus integrantes", cuenta Samblás. La central que lidera se plantea continuar con las movilizaciones y concertando reuniones con actores políticos y directivos de la Administración.

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Jusva busca también con sus movilizaciones dar visibilidad a un grupo de funcionarios que sirve en la policía más veterana, heredera de las Reales Haciendas de los siglos XVI y XVII. "Siendo el cuerpo más antiguo del Estado, es también el más maltratado", comenta el dirigente de Jusva.