Así justifica el alcalde de Alicante el escándalo de las VPO de Les Naus: "Rocío se equivocó"

Una equivocación. Así definió ante los suyos el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el hecho de que su concejala de Urbanismo (y dos de sus familiares) se hicieran con una vivienda protegida. El regidor popular dio explicaciones por el escándalo de Les Naus en el último comité ejecutivo local del PP, que no se reunía desde el pasado año. El tema lo puso encima de la mesa el propio Barcala, también presidente local de la formación. Un encuentro celebrado en el Real Liceo Casino de Alicante (ubicado en la Explanada) en el que el dirigente popular estuvo acompañado en la mesa por la secretaria general del partido y concejala de Infraestructuras, Cristina García.

Allí, el alcalde aludió por primera vez ante los afiliados del PP, en una asamblea oficial, al escándalo de las viviendas protegidas, destapado por INFORMACIÓN. Lo hizo en una escueta intervención, en la que no profundizó sobre algunas de las incógnitas pendientes de resolver, como quién decidió modificar el contenido del informe oficial de Patrimonio para eliminar la posible responsabilidad del Ayuntamiento o si dio la orden de abrir la investigación porque fue conocedor de que este medio tenía previsto publicar un artículo sobre las adjudicaciones.

Sin entrar en polémicas

Tampoco hizo declaraciones sobre recientes polémicas vinculadas a Les Naus, como que el gobierno local haya ocultado a la oposición la intención de varios funcionarios de colaborar con la comisión de investigación sobre el caso. Entre los técnicos que se mostraron dispuestos a responder las dudas de los grupos políticos se encontraban, precisamente, la jefa de Patrimonio y uno de los empleados públicos de su departamento, quienes advirtieron previamente a Barcala de posibles conflictos de intereses en el residencial de La Condomina.

De hecho, las explicaciones de Barcala se centraron principalmente en el caso de Rocío Gómez, su exconcejala de Urbanismo. La que fuera número 3 en la lista electoral del PP para las elecciones de 2023 presentó su dimisión después de que este diario desvelase que había sido una de las agraciadas con un inmueble protegido en Les Naus. Posteriormente, INFORMACIÓN avanzó igualmente que también eran vecinos del bloque su excuñada (que reside en la exclusiva urbanización junto con el sobrino de Gómez) y su suegro, quien no cumplía con los requisitos para obtener uno de los codiciados pisos, según ha constatado la Conselleria de Vivienda, e intercambió el inmueble que tenía asignado en la promoción con el de la que fuera responsable de Urbanismo, para que Gómez pasara de un primero a un quinto piso. Sobre todo ello, Barcala indicó que "Rocío se equivocó".

El alcalde señaló el error de su exedil pese a que, en un primer momento, su entorno la defendió

Lo hizo a pesar de que, en un primer momento, desde su entorno más cercano se optó por desvincular a la que fuera edil popular de las sospechas, alegando que accedió a dicho inmueble antes de entrar en política y que no se había cometido ninguna irregularidad. En el momento de su dimisión, la razón oficial esgrimida por el ejecutivo local fue que Gómez se apartaba "para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo".

Aunque este escándalo y su posterior gestión por parte del gobierno de Barcala han puesto en entredicho tanto la continuidad del alcalde, con la izquierda (y a veces Vox) exigiendo su dimisión, como su futuro electoral como candidato en 2027, el regidor aprovechó también para activar el «modo campaña», dando por hecho que volverá a presentarse.

Noticias relacionadas

En este sentido, el todavía alcalde avanzó la planificación de distintas acciones electorales como almuerzos con vecinos y asociaciones (la última fue en La Florida, el 1 de abril) y la organización de carpas informativas en la vía pública. Todo ello, con la intención no solo de dar a conocer la acción del gobierno municipal, sino también con la de recabar datos, de cara a la redacción del próximo programa electoral, aunque el último no llegó a publicarse.