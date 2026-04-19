‘Juanfran President’ lanza su candidatura para 2027 sin congreso del PP a la vista

Ha sido una de las imágenes de la semana. Viandantes y conductores de la Comunitat Valenciana se han encontrado en sus trayectos con unas vallas publicitarias donde aparece una enorme foto del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, adosada a un mensaje: “Cumplimos bajando los impuestos”. Todo ello con el eslogan: ‘Juanfran President’. Y estratégicamente situado junto a otra campaña institucional, esta pública y pagada por la Generalitat, anunciando rebajas de impuestos de la administración autonómica en esta campaña de la renta.

Más allá de las dudas sobre su legalidad (Compromís pide la retirada de las vallas pagadas con dinero público por confundirse con la del partido), la iniciativa remite a una puesta en escena propia de un periodo electoral. Y a la voluntad de lanzar ya, por la vía de los hechos, al president como candidato a la elección en mayo de 2027.

Aunque falte más de un año para las autonómicas y no se ha celebrado un congreso regional para ungir a Pérez Llorca, el equipo del 'president' está entregado a su promoción personal. Como todos los recién llegados, tiene el escollo de un bajo conocimiento público. Entre un 57 % y un 60 % de notoriedad, según sondeos presentados por Compromís y el expresident Francisco Camps.

Ofensiva publicitaria

Llorca está prodigándose en espacios que le permiten presentarse como un hombre cercano, explotando su carácter de alcalde con el altavoz de la Generalitat. Este mes de marzo ha aparecido en redes sociales el perfil “Apoyojuanfranperezllorca”, que reproduce las publicaciones menos institucionales de la cuenta oficial del ‘president’, en su versión más próxima: con el luchador Ilia Topuria, visitando un restaurante siguiendo el consejo de un influencer, participando en la retransmisión de un partido del Valencia Basket en el Roig Arena…

Son publicaciones que se están promocionando como publicidad para ampliar su impacto, segmentando incluso geográficamente en localidades estratégicas. Como curiosidad, una de ellas se promocionó en Almussafes, ciudad donde el PSPV tiene un problema desde hace meses. Cabe recordar que Llorca heredó de Mazón a su asesor experto en comunicación digital, Josep Lanuza, e incluso ha creado una Dirección General específica en Presidència.

El lanzamiento de esta campaña ha sorprendido en las direcciones provinciales del PP, donde la comunicación con el Palau parece que se está resintiendo. “Ahora veremos más al president”, ironizaban esta semana desde Castelló, donde Llorca no está acudiendo mucho últimamente, sobre la publicidad exterior, algunas ubicadas en estas comarcas.

Sacudirse la etiqueta de provisional

Que quien habita en estos momentos el Palau no esté confirmado como candidato a las próximas elecciones autonómicas es una anomalía que el PP valenciano trata de disimular. Pérez Llorca accedió al cargo a finales de 2025, tras la renuncia de Carlos Mazón a consecuencia de su gestión de la dana del 29-O en la que murieron 230 personas. Lo hizo de forma interina, gracias a un pacto con Vox que evitó la convocatoria electoral.

Desde entonces, aunque es prudente y evita postularse de forma pública, ha tratado de sacudirse la etiqueta de líder provisional. Y las señales que llegan desde Génova y el partido en la C. Valenciana van cada vez más orientadas en ese sentido: que Llorca sea el candidato en 2027. Además, quien podía ser su competencia, María José Catalá, ha reafirmado tras conocerse el regreso de Mónica Oltra su voluntad de buscar la reelección como alcaldesa de València, lo que despeja más el camino al de Finestrat.

¿Congreso o 'dedazo'?

Así, la gran duda ahora estaría en el cómo más que en el quién. Porque persiste la incógnita de cómo alcanzará ese liderazgo interno, si mediante el congreso que marcan los estatutos y que el propio Llorca ha defendido en el pasado o mediante un 'dedazo' de Feijóo.

El PPCV, ahora controlado por una gestora que preside el propio Llorca, tiene pendiente un congreso regional desde 2025, hace ya casi un año, cuando Génova lo metió en el congelador en plena crisis de Mazón y la dana. La dirección nacional sigue sin mover un dedo sobre ese cónclave, lo que está generando ya cierto nerviosismo en algunos sectores del partido que van más allá de Francisco Camps, quien también sigue batallando por ese proceso orgánico.

Saltarse esa consulta a la militancia, señalan fuentes del partido, podría generar un serio malestar en algunos líderes populares que entienden que su peso orgánico no está representado en el ámbito institucional. Además, iría en contra de lo que el propio Llorca defendía en su momento: que los militantes valencianos escogieran, y no Génova, a quien les represente en las elecciones.

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Hace menos de un año, cuando era 'número 2' de un partido dirigido entonces por Mazón, Llorca, que siempre se ha mostrado como firme defensor de la autonomía (también en el plano orgánico), señalaba: "Como militante quiero que haya un congreso en mi tierra y que seamos los militantes los que elijamos a los futuros dirigentes". Matizaba, eso sí, que no era el momento (mayo de 2025) ya que entonces "tocaba centrarse en la reconstrucción" de la dana. Casi 12 meses después, y con la reconstrucción en segundo plano, sigue sin haber noticia alguna sobre el cónclave.