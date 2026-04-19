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Juan Carlos I vuelve a navegar en Sanxenxo en la segunda jornada de regatas

Esta es el segundo día de navegación del rey emérito desde que llegó a Sanxenxo el pasado martes, en su primera visita de este año a la Comunidad gallega

El Rey Juan Carlos y la Infanta Elena zarpan del puerto en la primera jornada de las regatas, a 18 de abril de 2026, en Sanxenxo (Pontevedra, Galicia, España

El Rey Juan Carlos y la Infanta Elena zarpan del puerto en la primera jornada de las regatas, a 18 de abril de 2026, en Sanxenxo (Pontevedra, Galicia, España / Europa Press / José Ramón Hernando

Agencias

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Juan Carlos I ha vuelto este domingo a navegar, acompañado de su hija la infanta Elena, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo en la segunda jornada de regatas. Sobre las 12.30 horas de este domingo el padre de Felipe VI se ha embarcado en la lancha 'Cristina', con el objetivo de seguir de cerca este último día de competición. Igual que en la jornada del sábado, Juan Carlos I ha estado acompañado de su hija la infanta Elena, así como de su amigo y regatista Pedro Campos.

Esta es el segundo día de navegación del rey emérito desde que llegó a Sanxenxo el pasado martes, en su primera visita de este año a la Comunidad gallega.

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