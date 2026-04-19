La oposición a Illa recela de la densificación como solución a la crisis de vivienda y sugiere alternativas

Construir "tanta vivienda como quepa" en los municipios. La densificación es la receta defendida por el president de la Generalitat, Salvador Illa, para resolver el déficit de vivienda asequible, asunto que corona el ranking de preocupaciones de la ciudadanía. Para ello, el Govern ha definido dentro de las coronas metropolitanas 69 áreas prioritarias con planes urbanísticos por impulsar, donde considera viable edificar más pisos en espacios donde, a priori, se hubieran previsto menos, además de tener en cartera modificaciones legales para acortar los tiempos de construcción.

Este criterio está siendo motivo de debate entre los alcaldes y no ha estado exento de polémica entre los partidos de la oposición. A nivel municipal, la principal reclamación es que las nuevas viviendas vayan de la mano de servicios públicos de calidad. Pero Illa no cuenta en estos momentos con una mayoría parlamentaria que avale la estrategia de construir más en menos espacio, una senda que no comparten sus socios de ERC y los Comuns. Sin embargo, el president ha prometido que la impulsará aunque haya "pancartas quejándose". ¿Qué piensan los partidos sobre esta política?

Junts acusa al Govern de Illa de tener una visión "centrada solo en Barcelona y su área metropolitana" y lamenta que no se apueste "por un país en red ni equilibrado". Los posconvergentes consideran que concentrar aún más población en el cinturón barcelonés, mientras existen territorios con múltiples "carencias" de servicios e infraestructuras, no resuelve el problema de la vivienda. Además, el partido liderado por Carles Puigdemont cree que detrás de esta propuesta de mayor densificación hay una estrategia del PSC para potenciar la "metrópoli" de Barcelona frente a la "nación" catalana. Para Junts, la solución es "impulsar la actividad económica, mejorar la conectividad y descentralizar servicios" de las zonas menos pobladas.

ERC se opone a la estrategia de Illa porque sostiene que hay zonas de Catalunya con densidades de población que se acercan a los números de ciudades como Calcuta (India) y que, por lo tanto, no deberían exponerse a más obra nueva y al riesgo de sobrepoblación. La ciudad más densamente poblada de Catalunya es L'Hospitalet de Llobregat, con 23.560 habitantes, cerca de los 24.000 de la metrópoli india. La propuesta de Esquerra, que Oriol Junqueras volvió a exponer el pasado miércoles en un acto en Sabadell, es apostar por "planes de rehabilitación masiva" de viviendas. Esto permitiría, argumenta, dar un uso a viviendas que ahora no lo tienen -por su mal estado de conservación- sin necesidad de construir en zonas densamente pobladas.

Para los Comuns, el debate sobre la densificación debe afrontarse con el dónde y el cómo bajo el brazo y no "en abstracto" porque debe tenerse en cuenta qué gana el sector público con ella y plantearse junto a una planificación de equipamientos y zonas verdes. El partido de Jéssica Albiach defiende que es necesario construir más vivienda pública, pero no solo, puesto que también apuestan por la regulación del mercado y por fórmulas como el tanteo y retracto para ampliar el parque o explorar la transformación de locales comerciales en residencias. "Estamos estudiando todas las medidas", admiten, pero dejando claro que densificar puede tener sentido en algunos municipios y en otros no porque ya están muy saturados, además de advertir de que habría que clarificar a qué se destinan las plusvalías de construir más.

Una foto del barrio de Quarry Bay, en Hong Kong, del conocido como 'Monster Bulding', un complejo residencial de alta densidad formado por cinco bloques de 18 plantas, donde se estima que viven unas 10.000 personas. Esta fue la primera reacción del PP cuando el president explicó en una entrevista con EL PERIÓDICO su intención de apostar por la densificación. "El modelo de Salvador Illa para Catalunya", escribió en X el portavoz en el Parlament, Juan Fernández, junto a la fotografía. "Es una iniciativa poco reflexionada y anunciada sin el rigor necesario", apunta en declaraciones a este diario el popular, quien, pese a lo que parecía un rechazo inicial, reconoce que "bien planificada" puede ser una "herramienta útil para optimizar el uso del suelo y mejorar el acceso a la vivienda". Eso sí, el PP pide una "estrategia y planificación de servicios públicos" detrás de la densificación y no tensionar más a ciudades como Badalona y Santa Coloma de Gramenet, que considera que ya están colapsadas.

Vox, como es habitual, ha aprovechado el anuncio de esta medida para cargar contra la inmigración. El partido de extrema derecha considera que esta fórmula de Illa servirá para "embutir a todos los inmigrantes que quiere traer a Catalunya" y que es un paso más en su negativa a "aceptar" que "no puede seguir viniendo más gente". Por eso, contraponen la densificación de las ciudades a la deportación de los inmigrantes. "La primera solución al problema de la escasez de vivienda y el consiguiente incremento de los precios es que se vaya mucha gente", apuntan fuentes de la formación, que aseguran que las "políticas del PSC promueven la inmigración masiva".

La CUP está a favor de densificar si es "para construir más vivienda pública" y "siempre y cuando se haga allí donde sea posible y necesario". "Densificar para que los promotores privados obtengan más beneficio nos parece surrealista", expresan desde el partido, que asegura apostar por la "vivienda digna" y "de titularidad pública". Los anticapitalistas también urgen al Govern a "prohibir la compra especulativa".

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Aliança Catalana ha declinado participar en este reportaje y no se le conoce su posición sobre la densificación.