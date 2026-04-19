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Feijóo ofrece estabilidad y limpieza frente a una "corrupción insoportable"

Feijóo ofrece estabilidad y limpieza frente a una &quot;corrupción insoportable&quot;

Feijóo ofrece estabilidad y limpieza frente a una "corrupción insoportable"

EFE

Granada
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este domingo el proyecto de "estabilidad" del PP, que busca "limpiar" y recuperar la confianza en las instituciones frente a un Gobierno con un "nivel de corrupción insoportable".

Feijóo, que ha clausurado en Córdoba una reunión de alcaldes del partido en Andalucía junto al presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha dicho que en un contexto internacional "tan complejo" y con una situación en el ámbito nacional "tan decadente", es necesario un "futuro con certezas".

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Y a eso responde, ha dicho, el modelo de garantías del PP, que ha resumido en cinco puntos: la estabilidad, la bajada de impuestos, la gestión, la igualdad y la regeneración.

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