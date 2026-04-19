Europeísmo en catalán, codo con codo con la CIA

Jordi Xuclà (Olot, 1973), acaba de publicar Los catalanes en la guerra fría cultural y el europeísmo, donde sigue la travesía de una generación cuyos miembros, cuando finalmente llegó la democracia a España, estaban totalmente exhaustos. Partiendo del congreso de La Haya en 1948, que presidido por Churchill ponía la primera piedra del proyecto europeo de posguerra, se adentra en el Movimiento Europeo catalán y la lucha antifranquista, y lo hace de la mano de tres exiliados de peso, como fueron Josep Trueta, Josep Xirau y Enric Adroher. Xuclà es abogado y profesor de Relaciones Internacionales, fue primer senador y después diputado por CiU y fue asimismo miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Fue precisamente aquí donde conoció a Carles Bru, 99 años, europeísta convencido y probablemente el único que queda con vida del famoso contubernio de Múnic, quien le abrió las puertas de su archivo personal, algo que el propio Xuclà considera que ha sido fundamental para poder escribir su obra.

No es casual que el subtítulo del libro sea «Varias vidas en una vida», las biografías de los tres personajes que sirven de hilo conductor no dejaban margen para ningún otro:

El gerundense Enric Adroher, 'Gironella', había sido un joven militante de las ideas comunistas antes de la guerra. Años más tarde se convertiría en un luchador infatigable por una Europa unida y democrática en tiempos de la guerra fría, netamente anticomunista. Para lograr una causa que consideraba noble, recurrió a varios medios. Terminaría sus años sin poder ser diputado en las Cortes constituyentes.

Josep Xirau era un reputado catedrático de Derecho y uno de los impulsores de la renovación de la Universidad Autónoma de Barcelona. En 1923 había sido fundador de la Unión Socialista de Catalunya, junto a Manuel Serra i Moret, y en 1931 fue elegido diputado en el Congreso. La derrota republicana le obligó al exilio ya perder su patrimonio. Años más tarde, en plena guerra fría, empezaría una nueva etapa trabajando en la UNESCO y como funcionario de Naciones Unidas.

Josep Trueta era jefe de cirugía en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona y acababa de obtener una cátedra en la Universidad Autónoma de Barcelona que nunca podría ejercer. El exilio le llevó a Oxford, donde inició una nueva vida y alcanzó un reconocimiento internacional por su método de tratamiento de las heridas de guerra. Asimismo, fue consultado por el gobierno británico y entendió con rapidez la nueva lógica de la guerra fría y las cartas que debería haber jugado el gobierno catalán en el exilio.

La larga mano de la CIA

Los tres, y otros muchos exiliados, tanto catalanes como del resto de España, tomaron parte durante años en las actividades del Congreso por la Libertad de las Culturas, una gran plataforma de la guerra fría cultural (pensamos que en aquellos años Europa occidental tenía miedo de que se extendiera el comunismo que imperaba en la mayoría de Europa oriental). Una de las revelaciones más impactantes de Jordi Xuclà es que este congreso estaba impulsado y pagado por la CIA, en lo que fue una trama política y cultural tan poco conocida como decisiva. De hecho, Xuclà explicaba ayer a este diario que "en la web oficial de la CIA todavía consta la creación e impulso del Congreso de Actividades Culturales como una de las operaciones más exitosas de su historia". El Congreso fue clave para promover un europeísmo de partidos socialdemócratas, que era lo que le interesaba en Washington para contraponerlo al comunismo.

«En el libro salen bastantes pajaritos, algunos bastante importantes, de la cultura catalana, Espriu, Josep Maria Castellet o Alfons Comín, por ejemplo, que llevaron a cabo trabajos financiados directa o indirectamente por la CIA», desvela. «No quiero decir que fueran agentes de la CIA, pero sí, sabiéndolo o sin saberlo, fueron remunerados por la Agencia», añade.

"Lo que me interesaba era explicar algo que no se había explicado hasta ahora: que pese al franquismo, existía un europeísmo catalán y español", indica el autor. «De hecho, en el congreso de La Haya en 1948, estaba allí, sentados entre mieles 800 participantes, Josep Trueta y Josep Xirau, así como Salvador de Madariaga e Indalecio Prieto», remarca.

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El libro, que incluye amplia documentación, sigue prácticamente cuatro décadas de guerra fría y de conjuras antifranquistas. El triste regreso de Enric Adroher, apartado de la política por los suyos