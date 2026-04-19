Los entresijos del pacto extremeño: quién ha cedido más en el acuerdo PP-Vox

«Un gobierno, dos partidos». Es el encabezado del documento suscrito por el PP y Vox para poner fin al periodo más largo de incertidumbre política que ha vivido Extremadura. Han sido 116 días desde las elecciones anticipadas del 21 de diciembre, casi cuatro meses marcados por una negociación enconada en la desconfianza, los reproches mutuos, los desmentidos, las filtraciones interesadas y una solución que ha venido no tanto por afinidad como por necesidad.

Tras una primera investidura fallida, María Guardiola ha conservado la presidencia de la Junta, pero el precio ha sido asumir la entrada de Vox en el Gobierno con un peso y relevancia superior al que se quiso admitir en un primer momento. Óscar Fernández Calle será vicepresidente y Vox gestionará dos consejerías: Desregulación, Familia y Servicios Sociales, y Agricultura, Ganadería y Medio Natural. A eso se suma la cesión del senador por designación autonómica que le corresponde al PP por los resultados del 21D, un cargo que pasará de Laureano León a Ángel Pelayo Gordillo.

Los diputados de Vox Javier Bravo, Óscar Fernández y Ángel Pelayo Gordillo en el primer debate de investidura. / Javier Cintas

En términos institucionales, la principal cesión ha sido del PP, que ha pasado de un gobierno en minoría a aceptar una coalición plena con un reparto de poder mucho más relevante que en 2023 para su socio. Si se observa la negociación desde enero, la conclusión más evidente es que Vox ha logrado convertir en realidad casi todas sus exigencias de salida.

La Consejería de Agricultura

Santiago Abascal había reclamado desde el principio una vicepresidencia y varias consejerías "con medidas y presupuesto" tras duplicar diputados el 21D. El PP trató durante semanas de rebajar esa ambición recordándole su condición de tercera fuerza, primero con ofertas que el propio Vox tildó de «insulto», y después con intentos de encauzar el acuerdo bajo un marco general diseñado desde Génova.

Al final, Vox no solo ha entrado en el Gobierno, sino que lo ha hecho con áreas de gran carga política y simbólica. Ha conseguido la Consejería de Agricultura, una aspiración que Santiago Abascal ya persiguió en 2023 y a la que el PP no accedió, a tenor de la importancia estratégica de este departamento en Extremadura por el peso del sector primario.

La formación también ha conseguido sellar su firma en varios de los puntos más sensibles del pacto. La inmigración, la «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas, la oposición al reparto de menores migrantes, el endurecimiento del discurso sobre centros de acogida y la revisión de subvenciones a entidades sociales figuran entre las materias donde más se percibe su impronta.

Acuerdo a cuatro años

En ese terreno, el PP ha tenido que mover posiciones sobre su idea inicial de que el pacto girara en torno a estabilidad, presupuestos, rebajas fiscales o simplificación administrativa. Es decir, sobre materias de gestión. El texto definitivo mantiene esa parte, pero la mezcla con un paquete ideológico que ensancha el espacio de Vox dentro del futuro Ejecutivo. Ahora bien, eso no significa que Vox haya impuesto una enmienda total al programa del PP.

María Guardiola ha retenido la presidencia, el control general del Gobierno y la capacidad de presentar el acuerdo como una fórmula de estabilidad para cuatro años. También ha preservado algunos límites simbólicos que ya fueron sensibles y objeto de choque entre ambas partes: se endurece el giro en inmigración, ayudas o vivienda, pero el documento deja fuera la derogación de la ley LGTBI extremeña, uno de los asuntos que habían cargado de tensión la relación entre ambos partidos en el anterior ciclo y también en la negociación actual.

Además, Guardiola seguirá gestionando las políticas de igualdad y violencia de género adscritas al área de Presidencia. El documento tampoco recoge una de las medidas estrella de Vox en la campaña electoral extremeña: la reducción del número de diputados de la Asamblea de Extremadura para reducir el gasto político.

Los tiempos de negociación

La secuencia de la negociación deja la impresión de que los tiempos los ha ido fijando Vox. Ya ocurrió con la suspensión de conversaciones del 19 de enero, con los sucesivos episodios de enfriamiento y con las advertencias públicas de Óscar Fernández Calle. A sabiendas del papel imprescindible de su partido, hasta la víspera del cierre seguía recordando al PP de Guardiola que si hay presidenta es porque «Vox quiere y le da la gana».

El pacto no ha nacido de la sintonía política, sino del agotamiento del bloqueo. Durante casi cuatro meses, PP y Vox han pasado de los reproches en redes y los desmentidos constantes a una negociación concursada por las direcciones nacionales a sabiendas de que Extremadura es el laboratorio del nuevo ciclo político.

Sin margen en el calendario

Eso explica también por qué el acuerdo llega ahora y no antes. No porque hayan desaparecido las diferencias, sino porque el calendario no admitía más margen. El PP corría el riesgo de convertir su victoria en un fracaso político; Vox, el de tensar tanto la cuerda que acabara pagando el desgaste del bloqueo.

Noticias relacionadas

Para Extremadura, el acuerdo abre una nueva etapa política con un gobierno de coalición en el que Vox tendrá capacidad real de influencia y no solo visibilidad parlamentaria. Eso desplaza el centro de gravedad hacia posiciones más duras en inmigración, ayudas públicas, familia y mundo rural, al tiempo que consolida a Vox como actor de poder y no solo de presión. La comunidad sale del bloqueo, sí, pero lo hace con un gabinete más escorado y con una convivencia interna que habrá que medir cuando el pacto pase del papel a las decisiones concretas.