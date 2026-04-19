Antonio Repullo, secretario general del PP-A: "Duro sería tener un hijo al que no le interesara nada, no que votara al PSOE o a Vox"

-Ya hay acuerdo entre PP y Vox en Extremadura.

-Estamos en un contexto en el que las diferencias son amplísimas, en Andalucía tenemos una mayoría estable y allí tuvieron que adelantar elecciones. Son circunstancias distintas, pero lo que proponemos en estas andaluzas viene a ser eso: que se mantenga esta estabilidad para que no lleguemos a situaciones como las que se han provocado en otras autonomías, que no benefician al desarrollo, ni a la transformación.

-¿Va el PP-A demasiado sobrado de cara al 17-M?

-Todo lo contrario. El que se crea que esto está ganado, está muy equivocado. La relajación y la euforia son los grandes handicaps de la candidatura. Hay que tener respeto a la voluntad de los andaluces que se expresará el 17. Huida absoluta de cualquier relajación y tensión en el partido. Hay que estar con los pies en el suelo.

-¿Quién era Antonio Repullo antes de hablar como un político?

-Un afiliado del PP sin responsabilidades orgánicas y encantado de estar ahí porque comparto al 100% este proyecto desde que me afilié con 18 años. En lo personal, me ganaba la vida como abogado en un despacho. Fueron 20 años que me han marcado muchísimo.

-¿Qué echa de menos de aquel Antonio y de aquella época?

-A veces me dicen: lo echarás de menos porque estarías más tranquilo, pero no. En la abogacía, la gente te lleva un problema al despacho y esa mochila ya no sale de allí, y en la política pasa algo parecido: es una rueda que nunca para.

-¿A quién de su familia se parece más?

-Cuando me sale el genio, a mi padre, y en eso de querer que haya armonía, a mi madre. Y físicamente me gustaría parecerme a ella porque es guapísima.

- ¿Recuerda qué le dijeron cuando les anunció que entraba en política?

-Eso es una gran pena. Mi padre murió de un infarto fulminante y no pudo verme en esta faceta, pero creo que se sentiría muy orgulloso. Y mi madre, con los típicos recelos de madre: oye, ten cuidado que esto es muy duro, que si la exposición pública, que si no descuides a la familia...

-¿A quién se querría parecer como político?

-Lo que ha hecho que el PP esté donde está son los atributos que encarna Juanma: moderación, querer transformar Andalucía o que los servicios públicos sirvan para mejorar la vida de todos. Todo eso lo representa también cualquiera de nuestros alcaldes. Me gustaría parecerme a ellos.

-Venga, diga algo malo de Juanma Moreno.

-Que trabaja mucho y eso hace que los demás tengamos que trabajar mucho también. Es una persona muy exigente, ordenada y perfeccionista y eso hace que el resto vayamos a veces con la soga al cuello, porque imprime una velocidad que es difícil de seguir, la verdad.

Repullo habla con Bellido en la presentación de la candidatura del PP a las elecciones andaluzas. / AJ González

-¿Su hijo mayor ya vota? ¿Cree que lo tiene convencido o nadie es profeta en su tierra?

-No vota por poco, y sí, lo tengo convencido. A los jóvenes, tan desafectados de la política, es importante hacerles ver que merece la pena y que se pueden cambiar las cosas. Mis hijos son curiosos y sobre todo cuando fui delegado del Gobierno, les trataba de explicar temas de gestión, por ejemplo, la importancia para la provincia de tener buenas conexiones eléctricas.

-Me lo estoy imaginando dándole el mitin a sus hijos en el salón de su casa, pobrecillos...

-En mi casa a veces hacemos una especie de postgalas. Después de un acto importante al que por horario ellos no han podido ir, cuando he tenido la grabación, alguna vez se la he puesto para que me critiquen.

-¿Y quién es el más duro?

-Mi hijo mediano, Javier, me decía que cuando hablaba en público me cambiaba la voz.

-¿Qué sería más duro tener un hijo del PSOE o uno de Vox?

-Tener un hijo al que no le interese nada. Si su voto está fundamentado en valores y considera que es lo mejor para que la sociedad progrese y tengamos más oportunidades, habría que respetarlo.

-Qué tolerante, no me lo creo. Imagínese: «Papá , voy a votar a María Jesús Montero».

-Ahí tengo una ventaja, que mi hijo todavía no ha cumplido los 18 y Montero en cuanto acaben las elecciones se va a volver a Madrid. No voy a tener ese problema.

-Como director de campaña, ¿dónde están los 15.000 votos que pueden volver a dar la mayoría absoluta al PP?

-Repartidos por toda Andalucía, solo hay que ver las diferencias con las que se consiguieron los últimos escaños en 2022. Esto es cuestión de trabajar mucho en la campaña, seleccionar muy bien dónde están esos posibles nichos electorales, donde haya cierta duda e ir allí, acertar con el mensaje y acertar con la persona que da el mensaje.

-Pero la mayoría tiene su voto decidido ya.

-Sí, pero hay un porcentaje cada vez más alto que decide su voto incluso en el mismo colegio electoral. De cara a ese momento queremos generar todos los recuerdos y las ideas positivas, de futuro, avance y cambio, y consolidar a los que ya quieren votarnos. El PP es el único proyecto que tiene capacidad de gobernar ahora mismo y la pregunta es: ¿quieres que gobierne de una manera estable o atado? Esa es la gran pregunta de las elecciones.

-¿Le siguen mirando por encima del hombro los ‘pata negra’ del PP por utilizar el Big Data y el algoritmo para hacer política?

-No es una cuestión de patas negras, sino de que la política, y todo, ha cambiado mucho. Cualquier pyme si no utiliza datos para tomar una decisión, probablemente caiga en un error. Solo la intuición nos puede llevar a la debacle, y el problema de equivocarse en la política es que lo pagan los ciudadanos.

-¿Formará parte del próximo Gobierno andaluz?

-Ninguna de las cosas que he sido hasta ahora en política (delegado del Gobierno, secretario del PP-A...) la sabía de antemano. Yo solo sé lo de los demás, pero no sé lo mío.

-¿Qué le da más pudor: equivocarse en público o decepcionar en privado?

-Depende, pero a mí me importa mucho equivocarme en público porque decepciono a la gente que está detrás, y detrás de la intervención de cualquier político hay un equipo de gente enorme. Esa parte de decepcionar lo llevo muy mal.

-¿Qué le sigue haciendo sentirse muy andaluz, incluso cuando está lejos de Andalucía?

-Hablar con gente que no está en Andalucía y te habla de Andalucía con admiración, como nos pasa ahora en el comité ejecutivo nacional del partido.

-¿Y qué le avergüenza o tenemos que cambiar?

-Todavía tenemos que cambiar muchas cosas. Estamos en un momento de transformación y la clave para que Andalucía siga avanzando es la estabilidad.

-¿Se ha vuelto más desconfiado desde que manda más?

-Me he vuelto más pausado y ahora veo que muchos temas tienen aristas que antes no veía.

-¿Quién le mantiene con los pies en el suelo?

-Mi mujer, Marta, ella es la que lleva todo el peso para que yo pueda estar en política.

-¿Qué le diría hoy a la persona que era usted con 20 años?

-No te imaginas la experiencia tan bonita que te queda por vivir. Mi yo de hace 20 años nunca se hubiese imaginado que estaría teniendo esta oportunidad.

-Póngase en lo peor: tienen que operar a un ser querido, ¿sanidad pública con 173 días de lista de espera o privada?

-Si esa pregunta se la hiciéramos a gente de la calle, lo normal sería que respondiese que la sanidad pública, porque genera seguridad. Eso no quiere decir que sea perfecta, entre otras cosas porque no es una hoja en blanco que nos hayamos encontrado hace 7 años. La sanidad pública también venía de antes con una inercia muy negativa y una de las responsables fue María Jesús Montero. Hemos avanzado mucho y podemos sentirnos orgullosos del esfuerzo compartido con todos los andaluces al pasar de invertir 9.000 millones a 16.000 en sanidad. En la comparativa desde el 2018, todas las ratios están por encima de la situación que nos encontramos, aunque eso no quiere decir que no haya que mejorar, porque evidentemente hay que hacerlo.

-La crisis de los cribados ha sido el talón de Aquiles de la legislatura del Gobierno andaluz.

-Lo importante es que se han tomado decisiones y se arregló ese problema que estuvo focalizado en una provincia; se puso un plan de choque y se están mejorando todos los procesos. Las decisiones fueron duras y se asumieron responsabilidades. En muchas administraciones surgen problemas, pero luego responsabilidades políticas, nunca, o sea, jamás de nadie. Por ejemplo, en los Rodalíes hubo dos dimisiones y aquí, con 46 muertos, nadie ha asumido una responsabilidad. Y lo único que estamos descubriendo es una mentira tras otra del ministro en los informes de la Guardia Civil y no dimite nadie de ADIF.

-Su jefe se tatúa cuando gana, ¿cómo celebrará Antonio Repullo si la logra la mayoría absoluta?

-Yo, tatuarme, no...

-Anímese, hombre, cambie aunque sea de peinado.

-Venga, me rapo.

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-Dicho queda.