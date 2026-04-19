Awa Fam: de promesa en Santa Pola a estrella de la WNBA tras su paso por el Valencia Basket

De jugar en Santa Pola a alcanzar el puesto más alto -el tercero- logrado por una jugadora española en el sorteo del draft estadounidense.Los distintos técnicos de la jugadora del Valencia Basket, AwaFam, analizan su carrera meteórica que le ha llevado a ser una estrella con tan solo 19 años.

Awa Fam está ahora en boca de todos. Y no es para menos tras su histórica elección como número 3 en el Draft de la WNBA por Seattle Storm. Pero la realidad es que la aún jugadora del Valencia Basket ha despertado la atención del mundo del baloncesto ya desde sus inicios en Santa Pola y en su etapa en València, donde llegó a debutar con el primer equipo con 15 años tras saltar las distintas etapas de formación a un ritmo sin precedentes.

Los saben bien sus entrenadores que analizan su crecimiento y que coinciden en que ya desde sus inicios sabían que estaban tratando con una futura estrella del basquet femenino.

1-Mª Carmen Sempere, entrenadora en el CD Polanens: "Tenía una visión de juego poco común para su edad»

La aún jugadora del Valencia Basket, Awa Fam, ha despertado la atención del mundo del baloncesto ya desde sus inicios en Santa Pola. Sus condiciones físicas siempre llamaron la atención desde que era pequeña, pero ya en su primera etapa en el CD Polanens se le vieron cualidades que le ayudarían con el tiempo a que su sueño de jugar en la WNBA se hiciera realidad. «Desde que llegó en benjamines (entrenada por José Alberto Ruiz) llamaba la atención y no solo por su físico que le permitía jugar con mayores, sino sobre todo por su visión de juego, algo poco común a su edad. Esto le ayudó mucho a jugar a la hora de jugar con niños y con niñas de hasta tres años más. Era muy humilde, muy buena niña y aunque era muy superior, no era de las que siempre se las jugaba ella y siempre buscaba la mejor opción para el equipo», señala Mari Carmen Sempere, una de sus primeras entrenadoras en Santa Pola y clave en su formación y posterior llegada al Valencia Basket.

Awa Fam en el CD Polanens. / MCS

2- Laura Lago, primera técnica en l’Alqueria del Basket: «Awa vivía conmigo, era una niña muy madura»

Awa de 12 años, ya mucho más alta que la media de las niñas de su edad, un diamante en bruto, por el que apostó Esteban Albert, llegaba a l’Alqueria del Basket con la máxima ilusión. También con miedos, con dudas. Y allí encontró una segunda familia.Una de las personas que marcaron aquellos inicios de Awa en València fue Laura Lago, su primera entrenadora en l’Alqueria del Basket: «Me habían dicho que había una cría que venía de Santa Pola, que tenía un perfil que podía ser muy bueno para el Valencia Basket y que venía a probar”, recuerda Laura. Ya en aquel entonces, Awa tenía unas condiciones privilegiadas: «Destacaba físicamente, pero también tenía unas condiciones técnico-tácticas muy interesantes. Cuando acabó la sesión, nos enteramos que era un año más pequeña de la edad que creíamos que tenía».

La próxima jugadora de los Seattle Storm lideró un momento histórico para la cantera taronja: «Hace ya seis años, justo antes de la pandemia, a principio de Marzo, el Dia de la Dona, ganamos la Minicopa LF Endesa con Awa Fam».

Awa Fam, tras ganar la minicopa. / SD

Laura Lago no sólo era la entrenadora de Awa Fam, su vínculo era mucho mayor. Por aquel entonces, las jóvenes promesas que fichaba el club que venían de fuera de València, se integraban en casas particulares con entrenadoras e integrantes del cuerpo técnico de l’Alqueria que se encargaban de velar por su bienestar y de que se sintiesen arropadas y en casa. «Fui tutora de Awa vivía conmigo y solo puedo decir cosas buenas de ella en todas las facetas. Era una niña muy madura, con una capacidad de organización tremenda, muy ordenada y tenía muy buena educación, era muy respetuosa siempre. A nivel académico también era muy responsable, siempre estaba pendiente de los deberes y de llevarlo todo al día», recuerda.

3-Manolo Real, Director de Cantera Femenina VCB: «La comunidad senegalesa le compró sus primeras zapatillas»

Manolo Real, actualmente director de la Cantera Femenina del Valencia Basket tuvo un papel clave en los primeros años de Awa Fam en el club taronja. Así recuerda Real cómo conoció a Awa: «Llegó con 13 años recién cumplidos, yo estaba en el Campus de Tecnificación. Un entrenador de los que habitualmente venía a trabajar a nuestros campus, Toni Rosichi, había estado por Santa Pola y Torrevieja y avisó al club de que había una jugadora muy alta en edad de infantil. Esteban Albert, director deportivo de la sección femenina, consiguió que viniera a hacer una prueba al Valencia Basket y vino al campus de Tecnificación que yo llevaba. Vino al campus y la conocimos, venía de una Liga menor. Llamaba ya la atención por su físico, medía creo recordar que 1,87, le hicimos una prueba pero realmente ya teníamos clara la decisión de ficharla porque ya la conocíamos».

Awa Fam conquistó dos campeonatos de España Cadete con el Valencia Basket. / VBC

Pronto Awa se erigió en la líder de aquel equipo cadete que dirigía Manolo Real: «Era la base del equipo, se lo echaba a la espalda, tenía ya buen pase, daba asistencias, intuía muy bien dónde iban a estar las compañeras. Entendía ya muy bien el baloncesto».

Manolo Real recuerda también alguna anécdota curiosa de aquella etapa: «Como anécdota, en septiembre y para venir aquí, nos enteramos que la Comunidad Senegalesa de Santa Pola había hecho una colecta para comprarle las primeras zapatillas con las que venir al Valencia Basket. No era sólo un tema económico, sino también cultural, la Comunidad Senegalesa quería ser partícipe del paso que iba a dar, mostrarle su apoyo y una forma de hacerlo fue comprarle las zapatillas».

4-Gloria Estopà, de La Cordà de Paterna: «Quería jugar con las de su edad, incluso ya en el primer equipo»

Si alguien ha vivido de cerca las últimas etapas de Awa Fam antes de llegar al Draft que le llevará a jugar el próximo año en Estados Unidos, es Gloria Estopà. La ahora entrenadora ayudante de Rubén Burgos en el primer equipo, la tuvo también años atrás en el equipo vinculado La Cordà de Paterna, donde ya despuntaba Awa estando aún en edad júnior en una etapa clave de su formación antes del profesionalismo.

«Se veía claro que era una jugadora para asentarse en el primer equipo y en la selección, pero hay tanta gente buena que se queda por el camino, que nada es seguro. Pero parecía que lo tenía todo controlado, sabía escuchar y gestionar muy bien los pasos que daba».

Si algo destacaban sus primeras entrenadoras y entrenadores era su firme idea de seguir jugando con las amigas de su edad a pesar de estar ya en categorías superiores y Gloria Estopà puede dar fe de ello ya con ella llegando al primer equipo incluso.

Recuerdo un fin de semana en el que jugó el Campeonato de España Junior, la Final a 4 con el Challenge y podía ir convocada también con el primer equipo, como le pasaba también a Alicia Flórez o a Elena Buenavida. Ella quería jugarlo todo, también con las de su edad a pesar de estar ya por el primer equipo».

Awa Fam, con Gloria Estopà en un partido con La Cordà de Paterna de la LF Challenge. / VBC

Gloria Estopà no dudaba de las opciones de futuro de Awa, pero también destaca que coincidió en un equipo difícil de repetir con otras jugadoras de gran nivel deportivo y humano como Elena Buenavida, Noa Morro, Alicia Flórez y Clara Ché, entre otras. Una quinta que le dejó huella. «En los entrenamientos y en el día a día es una chica discreta pero el año que la tuve en el Challenge formó parte de un grupo muy gracioso, con jugadoras y compañeras que hicieron muy buena amistad como Noa Morro, Elena Buenavida, Alicia Flórez, Clara Ché. Siempre había alguna broma o alguna tontería que hacía gracia, pero cuando tocaba, se ponían serias y a entrenar a tope. Creo que he sido una privilegiada por tener un grupo como aquel».

Asentada ya en el primer equipo tras su cesión en el Lointek Gernika y en la selección española absoluta, con la que se proclamó subcampeona de Europa el verano pasado, tenía claro que «se veía que iba a llegar a EEUU, pero ahora hay que verla porque tiene que adaptarse también a otro tipo de vida, con una cultura muy diferente a la de España».

5-Rubén Burgos, actual entrenador en el VBC: «Venía gente de muchas franquicias a verle entrenar»

Nadie mejor que Rubén Burgos conoce a la jugadora en la que se ha convertido Awa Fam. El actual entrenador de Valencia Basket femenino, desde 2017, fue quien le hizo debutar con el primer equipo en 2021 cuando apenas tenía 15 años. Desde ese momento, Rubén ha sido una pieza clave en el desarrollo de Awa y su adaptación al baloncesto profesional hasta superar con creces los 100 partidos disputados con Valencia Basket.

«Estaba ya en el primer equipo siendo cadete e impactaba porque, además, en algunos entrenamientos era la que más rebotes cogía. Debutó en Eurocup, jugó en Liga Femenina y lo hacía todo con mucha naturalidad. Tenía mucho respeto por las mayores, pero en la pista se crecía e iba mejorando con mucha naturalidad».

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Rubén Burgos con Awa Fam en un partido del Valencia Basket. / Miguel Angel Montesinos

La irrupción de Awa Fam fue de tal magnitud que pronto atrajo miradas internacionales: «Recuerdo que venía gente de muchas franquicias a verla entrenar, a hablar con los técnicos para conocerla mejor y eso no es muy normal. El merito es de Awa, en el club le hemos ayudado a crecer pero se está ganando seguir con una gran carrera».