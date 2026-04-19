Los alquileres de temporada caen por primera vez en Catalunya desde el tope a los precios

Catalunya registró una reducción de los alquileres de temporada durante el cuarto trimestre de 2025, con 1.233 contratos menos, el primer descenso de esta modalidad desde la entrada en vigor del tope de precios,, según los últimos datos de las fianzas depositadas en el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl).

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha destacado en un comunicado que esta disminución "coincide con la nueva regulación de los contratos de temporada", aprobada en el Parlament el 18 de diciembre de 2025.

La norma obliga a todas las viviendas de uso residencial, independientemente de la duración del contrato, a respetar el tope de precios en zonas tensionadas y exige acreditar y justificar en los contratos temporales expresamente su finalidad.

Los precios bajan un 2,7 % en Barcelona

Los efecots han sido desiguales, con un abajada de precios en Barcelona y una subida en otras áreas no afectadas por la limitación de precio. Así, los precios del alquiler han caído un 2,7% en la capital catalana en ese periodo y se han mantenido prácticamente estables en los municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado (+1,6 %).

Por el contrario, en las localidades que no forman parte de estas áreas, los precios han aumentado un 9,4 %, por encima de la inflación.

El pasado mes de marzo se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la limitación del precio del alquiler en las zonas de mercado residencial tensionado, que en Catalunya ya afectan a 271 municipios, incluido Barcelona, porque cumplen uno de los dos requisitos que marca la ley estatal de vivienda.

Desde el primer trimestre de 2024 -el último sin contención de rentas- hasta el cierre de 2025, la inflación acumulada en Catalunya se sitúa en el 4,1 %, mientras que los precios del alquiler han seguido una senda más contenida.

El precio medio mensual de los contratos de alquiler habitual en el cuarto trimestre de 2025 se situó en 884,19 euros en Catalunya. En las zonas tensionadas alcanzó los 901,69 euros, mientras que en el resto del territorio fue de 639 euros. En la ciudad de Barcelona, el promedio ascendió a 1.160,99 euros mensuales.

El alquiler habitual sigue creciendo

Por otro lado, el número de contratos de alquiler habitual en vigor siguió creciendo, con un saldo positivo de 1.882 contratos en Catalunya durante el cuarto trimestre de 2025, de los que 1.495 corresponden a municipios declarados como mercado tensionado.

Este saldo resulta de la diferencia entre los nuevos contratos que depositaron fianza en el periodo y las cancelaciones registradas, según los datos del Incasòl.

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En el conjunto de 2025, el parque de contratos de alquiler habitual aumentó en 8.895, lo que apunta a un desplazamiento hacia esta modalidad frente al alquiler de temporada, según la consellería.