¿Ha perdido Vox el viento a favor?

Se ha escrito mucho estos días del impacto electoral, financiero y anímico para Vox de la derrota de Viktor Orban en Hungría. Santiago Abascal pierde un aliado, un referente en Europa, en un momento en el que su partido sigue inmerso en sus conflictos internos y acaba de expulsar a Ortega Smith, el que fuera secretario general de la formación y amigo íntimo de Abascal.

En un momento en el que la nueva carrera electoral mira a Andalucía, los datos de las encuestas tampoco están dando alegrías a los de Abascal. Aunque dan a Vox muy consolidado como tercera fuerza del Parlamento andaluz, incluso mejorando los 14 escaños actuales y rozando hasta los 20 parlamentarios, se aleja la idea de sorpasar al PSOE. Por su parte, los socialistas se recuperan, pero no por méritos propios, sino por la situación de Vox que permite, por un lado, consolidar a Juanma Moreno su mayoría absoluta y al PSOE no caer más abajo, según admiten en ambos partidos.

Cuestión de Estado Feijóo y sus líderes

Con estas piezas sobre la mesa hay lecturas que invitan a pensar que Vox ha perdido el viento a favor del que disfrutaba – con más fuerza- desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Y eso que justo los movimientos del presidente de Estados Unidos están poniendo a Abascal cada vez en más tesituras. Desde los aranceles al ataque ilegal en Irán.

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Pero Vox sigue teniendo en su mano los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, y, más aún, sigue marcando los movimientos del Partido Popular hasta el punto que la denunciable actitud del parlamentario de Vox que se encaró con la Presidencia del Congreso termina afectando a Feijóo por su reticencia a condenarlo desde el primer momento.