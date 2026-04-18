Illa apela al 'seny' para plantar cara a la ola reaccionaria: "Nada está escrito, nada es inevitable"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha intervenido este sábado en el acto de clausura de la Movilización Progresista Global, el foro internacional de izquierdas que se está celebrando estos días en Barcelona con presencia de líderes mundiales, dirigentes políticos, académicos y activistas. En su discurso, ante unas 5.000 personas que se han desplazado a las instalaciones de la Fira en L'Hospitalet de Llobregat, ha lanzado un mensaje de optimismo respecto a la ola reaccionaria que afecta el mundo. Según él, se puede derrotar: "Nada es inevitable, nada está escrito".

Para Illa, la lucha contra los extremismos, que se manifiestan tanto con el auge de la extrema derecha como con los conflictos bélicos en Irán o Gaza, tiene dos puntos de partida. El primero, proclamar a los cuatro vientos que se está dispuesto a librar la batalla. Lo ha dicho en tres idiomas, para que no hubiera dudas: "No tenim por, no tenemos miedo, we are not afraid". La segunda cuestión clave es "dejar de quejarse y actuar". "El mundo vive una ola de extremismos, pero no olvidemos que todas las olas, por muy altas que sean, mueren en la orilla", ha proclamado.

En un discurso en el que ha combinado la lengua catalana y la castellana, con algunas palabras en inglés, ha apelado al 'seny' catalán para tener éxito en este combate. "Sentido común", ha traducido él mismo a los presentes en la sala, mientras que el traductor simultáneo que entraba por el pinganillo prefería llamarlo "juicio". "El 'seny' es una forma de liderar y convivir. De servir y no dominar. Es convencer y no imponer. Es hermanar y no dividir. Frente a los liderazgos autoritarios, 'seny' es la valentía de respetar al otro", ha expuesto.

El mundo vive una ola de extremismos, pero no olvidemos que todas las olas, por muy altas que sean, mueren en la orilla Salvador Illa — President de la Generalitat

Con su discurso, Illa ha querido sumarse a la ola de optimismo que este foro está intentando inyectar a los progresistas desde Barcelona, con el único objetivo de convencerles de que derrotar a los extremismos es posible, por mucho que los conflictos bélicos sigan azotando Oriente Próximo y Donald Trump y su agenda sigan protagonizando el escenario internacional. Lo que se ha intentado transmitir en los dos días del foro es que otro mundo es posible y que esto se conseguirá con las dosis suficientes de lucha y confianza. "Que el 'seny' y la esperanza nos acompañen", ha zanjado Illa.

Reunión con el presidente de Uruguay

España ha sido el país anfitrión del foro progresista y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido Barcelona como la sede. Esto le ha dado a Illa una visibilidad que no hubiera tenido en otro emplazamiento. Además, le ha permitido mantener encuentros bilaterales de alto nivel. El viernes se reunió con el presidente del Brasil, Inácio Lula da Silva; este sábado se ha visto con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; y este domingo tiene previsto hacerlo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. También se ha visto con la expresidenta del Senado chileno, Isabel Allende.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. / Arnau Carbonell / Generalitat de Catalunya

En el encuentro con Orsi de este sábado, los dos presidentes han abordado las respectivas agendas de sus gobiernos y se han comprometido a explorar "vías de colaboración entre Catalunya y Uruguay". También han acudido a la cita el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y el embajador uruguayo en España, Bernardo Greiver.

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Com es costumbre en estas citas, se han intercambiado regalos. El president de la Generalitat ha obsequiado a Orsi con una reproducción del dragón de Gaudí y el libro 'Transgressores, dones d'un i altre costat de l'oceà', de Josep Lluís Martín y Sylvia Roig Abelenda, que explica la historia de 16 mujeres pioneras en sus ámbitos -algunas de ellas catalanas- que vivieron durante el siglo XX entre Uruguay y España. Orsi ha regalado a Illa la Antología poética de Mario Benedetti y el vinilo de 'El sur también existe' de Joan Manuel Serrat, en el que pone música a poemes de Benedetti.