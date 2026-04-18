La "prioridad nacional" amenaza con convertirse en condición indispensable de Vox para firmar los Presupuestos de Murcia

El acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura podría afectar a la Región de Murcia antes de que se dé la hipotética situación de que las derechas se tengan que volver a sentar para formar gobierno. Previamente, ambos partidos tendrán que intentar negociar nuevas cuentas para el presente año, que lleva más de cuatro meses con los presupuestos prorrogados. Pero es que, además, el próximo lunes se reúnen los de Abascal con los 'populares' para desatascar la Ley de Vivienda Asequible, y en este punto también podría influir el acuerdo extremeño.

En el texto firmado en aquella comunidad se hace referencia a la "prioridad nacional". Según este polémico punto, "se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional" que exigirá "arraigo real y prolongado" y valoración "positiva" para "los perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda". Además, el pacto especifica que el "acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

En Extremadura se exigirá para acceder a una vivienda protegida "arraigo real y prolongado"

La inmigración ilegal y las rebajas fiscales son otras concesiones del Partido Popular a Abascal. Este pacto, además, puede avanzar en Aragón, donde las negociaciones continúan.

Los 'populares' de la Región de Murcia ya saben lo que es negociar con Vox puntos relacionados con la inmigración. De hecho, fue en esta comunidad en donde se tuvo que cerrar un centro protección de menores —lo que conlleva, en consecuencia, la apertura de otros puntos de acogida— como era el Rosa Peñas de la pedanía murciana de Santa Cruz. La rebajas fiscales también están a la orden del día en el Palacio de San Esteban, sin embargo, hasta ahora, sobre la "prioridad nacional" solo se había debatido en los plenos, de la Asamblea Regional o de ayuntamientos, en los que participan los grupos de la derecha radical.

Sobre si estos acuerdos tendrán impacto en la Región de Murcia, desde el nuevo CEP (Comité Ejecutivo Provincial) de Vox en la Región de Murcia son claros: "Los acuerdos alcanzados en otras regiones de España son extrapolables, por supuesto".

El "acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas" también se regirá por el mismo postulado

Este principio afectaría, principalmente, a un potencial acuerdo de Presupuestos de la Comunidad para este año o para el año que viene, pero también podría ser clave para sacar adelante otras legislaciones como la de Vivienda. Cabe recordar que PP y Vox se reúnen el próximo lunes para desatascar la norma.

Como se ha indicado anteriormente, una de las vías pretendidas para aplicar el principio de prioridad nacional en Extremadura es la del sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social.

Preguntado por el pacto alcanzado en esa comunidad autónoma y sus consecuencias en la Región, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, dijo que sería "fantástico", además de "necesario" y "responsable", el acuerdo de Presupuestos autonómicos para este año. "Sería lo responsable con los 1.600.000 hombres y mujeres que viven en la Región de Murcia".

López Miras cree que sería "fantástico", además de "necesario" y "responsable", el pacto para unas nuevas cuentas

El presidente López Miras se congratuló de que se hubiera materializado lo que llevan "casi cinco meses pidiendo desde el Partido Popular y la presidenta Guardiola, que no se bloquease Extremadura, que hubiese gobierno, aprobar un presupuesto, que mejorase la sanidad, la educación y tantas cuestiones que necesitan los extremeños".

"Más de cuatro meses después de ese bloqueo, se ha conseguido lo que estaba pidiendo el Partido Popular, que no era más que responsabilidad y gobierno para dar estabilidad, certidumbre y confianza a los extremeños", concluyó.

Una sola mujer en la dirección regional de Vox

Vox celebró ayer en Caravaca de la Cruz el acto de presentación oficial de su nuevo Comité Ejecutivo Provincial en la Región de Murcia, encabezado por su presidente, José Manuel Pancorbo, quien destacó el inicio de "una nueva e ilusionante etapa" para el partido.

En esta nueva ejecutiva se reduce considerablemente la presencia femenina, puesto que, de seis miembros, solo hay una mujer: María Teresa Ortega Guirao, responsable de Relaciones Institucionales. El resto de integrantes son José Manuel Pancorbo (presidente), Alberto Garre (vicepresidente), José Mariano Orenes (gerente), Alejandro Gálvez (responsable jurídico) y Antonio José Candel (responsable de Organización Territorial).

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En el anterior CEP había paridad, ya que había tres mujeres: la vicepresidenta, Lourdes Méndez; la secretaria, Carmen Menduiña; y la responsable de Organización Territorial, Aida Peñalver.