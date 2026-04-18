Política
Junts afirma que el gobierno de Illa "renuncia a la centralidad del país" y "desnacionaliza" Catalunya
Turull acusa a Sánchez de "mentir" por no pedir el catalán como "requisito" en la regularización masiva de migrantes
La reforma del impuesto del AMB coge impulso en el Congreso: PSC, Junts, ERC y Comuns se alían para forzar un cambio legal
Junts per Catalunya ha afirmado que el gobierno de Salvador Illa "renuncia a la centralidad del país" por no bajar los impuestos, no "defender" Rodalies ni la inmersión lingüística, y por no hacer frente al "espolio cultural" en el caso de Sixena.
El secretario general del partido, Jordi Turull, ha dicho que el presidente de la Generalitat "contribuye a una política de desnacionalización premeditada en las instituciones".
Durante su intervención en el Consell Nacional de Junts celebrado el sábado en Barcelona, Turull también ha acusado a Pedro Sánchez de "mentir" en la regularización masiva de personas migrantes. Asimismo, ha lamentado que finalmente el catalán no sea un "requisito", tal como preveía la propuesta inicial del gobierno español.
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