Cumbre progresista
Illa y Orsi, presidente de Uruguay, exploran "vías de colaboración" en una reunión en Barcelona
El conseller Jaume Duch y el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, participan del encuentro
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Agencias
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se han reunido este sábado en Barcelona, donde se hace la IV Reunión en Defensa de la Democracia, y de la Global Progressive Mobilisation, y han explorado "vías de colaboración" entre Catalunya y Uruguay, informan fuentes del Govern.
Han mantenido un "cordial intercambio de impresiones" sobre las agendas progresistas y modernizadoras de ambos ejecutivos, y han coincidido en la relevancia de las cumbres que Barcelona acoge este sábado.
También han participado en la reunión el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, de la Generalitat, Jaume Duch, y el ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, así como el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el embajador en España, Bernardo Grevier.
Illa ha obsequiado a Orsi con una reproducción de un dragón de Antoni Gaudí y con el libro 'Transgressores, dones d'un i altre costat de l'oceà', de Josep Lluís Martín y Sylvia Roig Abelenda, que narra la historia de 16 mujeres pioneras, algunas catalanas, pioneras en sus territorios, que vivieron entre Uruguay y España en el siglo XX.
Orsi ha entregado a Illa la Antología poética del poeta uruguayo Mario Benedetti con el prólogo y selección del cantautor Joan Manuel Serrat y un disco de vinilo de 'El sur también existe', también de Serrat, en el que se interpretan poemas de Benedetti.
Illa se reunirá con otras personalidades internacionales a lo largo de la jornada, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, o la Premio Nobel de la Paz 2021, Maria Ressa.
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