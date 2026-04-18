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Cumbre progresista

Illa y Orsi, presidente de Uruguay, exploran "vías de colaboración" en una reunión en Barcelona

El conseller Jaume Duch y el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, participan del encuentro

Sánchez sella su alianza con Lula, Petro y Sheinbaum frente a Trump: "Hay un ataque al sistema multilateral"

DIRECTO | Cumbre progresista de Barcelona: Última hora de Pedro Sánchez, Lula, Petro y el resto de líderes mundiales

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunido con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, este sábado

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunido con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, este sábado / ACN

Agencias

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se han reunido este sábado en Barcelona, donde se hace la IV Reunión en Defensa de la Democracia, y de la Global Progressive Mobilisation, y han explorado "vías de colaboración" entre Catalunya y Uruguay, informan fuentes del Govern.

Han mantenido un "cordial intercambio de impresiones" sobre las agendas progresistas y modernizadoras de ambos ejecutivos, y han coincidido en la relevancia de las cumbres que Barcelona acoge este sábado.

También han participado en la reunión el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, de la Generalitat, Jaume Duch, y el ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, así como el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el embajador en España, Bernardo Grevier.

Illa ha obsequiado a Orsi con una reproducción de un dragón de Antoni Gaudí y con el libro 'Transgressores, dones d'un i altre costat de l'oceà', de Josep Lluís Martín y Sylvia Roig Abelenda, que narra la historia de 16 mujeres pioneras, algunas catalanas, pioneras en sus territorios, que vivieron entre Uruguay y España en el siglo XX.

Orsi ha entregado a Illa la Antología poética del poeta uruguayo Mario Benedetti con el prólogo y selección del cantautor Joan Manuel Serrat y un disco de vinilo de 'El sur también existe', también de Serrat, en el que se interpretan poemas de Benedetti.

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Illa se reunirá con otras personalidades internacionales a lo largo de la jornada, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, o la Premio Nobel de la Paz 2021, Maria Ressa.

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