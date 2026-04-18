El gobierno de Barcala también ocultó que un tercer técnico se interesó por declarar en la comisión de Les Naus en Alicante

De los cinco funcionarios que se negaron a participar en la comisión de investigación de Les Naus, tres mostraron interés en hacerlo, sin que el gobierno de Luis Barcala informara de ello a la oposición. Además de los dos técnicos de Patrimonio que advirtieron al alcalde de posibles conflictos de interés en algunas adjudicaciones, quienes se ofrecieron (sin obtener respuesta) a aclarar preguntas por escrito, tal y como desveló INFORMACIÓN, un tercer empleado público (el jefe de Control de Obras, Antonio Faura) mostró interés en agendar su comparecencia. Sin embargo, entre la documentación que los populares han enviado al resto de formaciones, no consta que el Ayuntamiento contestara a la petición.

Después de que este diario publicara que el ejecutivo de Luis Barcala ocultó a los demás grupos políticos el ofrecimiento de la jefa de Patrimonio y de uno de los técnicos, al que el Ayuntamiento ni siquiera respondió, la izquierda y Vox han exigido al PP las comunicaciones completas con los funcionarios llamados a comparecer. La documentación enviada por el gobierno popular (en la que solo constan las respuestas de los empleados públicos, pero no la citación enviada desde el Consistorio) pone de manifiesto que otro trabajador municipal se interesó por acudir a su comparecencia.

Se trata de Antonio Faura, jefe del departamento de Control de Obras. Las comunicaciones con el funcionario que han sido puestas a disposición de los grupos se inician el martes 7 de abril, cuando se le informa de un cambio de fecha en la sesión prevista para la semana siguiente, sin que conste la invitación previa a participar en el organismo. La citación original enviada por la Presidencia (todavía desconocida oficialmente) tuvo que ser modificada al coincidir la cita con la presentación del diseño del futuro Parque Central.

¿Cambio de hora?

A tales efectos, la secretaria de la comisión envió un email al jefe de departamento en la que "siguiendo indicaciones del presidente", el vicealcalde y presidente de la Comisión Manuel Villar, se le comunica que "se ha tomado el acuerdo de celebrar el martes día 14 la sesión señalada en un principio para el día anterior, manteniéndose los horarios fijados para las comparecencias". En el caso de Faura, su intervención estaba prevista para las 14:30, por lo que el técnico respondió: "Suelo terminar mi jornada laboral a las 14:30 y ese martes tenía planes programados. ¿Es posible adelantar la hora de comparecencia?". Una petición para la que no consta contestación en el expediente facilitado.

Tras ello, el lunes 13 de abril a las 20:44 (escasas horas antes del encuentro) Faura envía un nuevo correo electrónico en el que apunta que su interrogatorio permanecía fijado a las 14:30, sin que su requerimiento hubiera sido atendido, y que "siendo tal comparecencia de carácter voluntario", optaba por "declinar" su asistencia. Además, dejaba constancia de su "máximo respeto a todos los miembros que la componen y al objeto de la misma".

Finalmente, el jefe de del departamento de Control de Obras añadía que su "única actuación" en relación con el caso de Les Naus se limitaba a "la asistencia técnica de supervisión en el contrato de enajenación de la parcela", tras su nombramiento en octubre de 2024. Igualmente, apuntaba que, "teniendo en cuenta que está en curso una investigación penal sobre hechos afectantes a tal promoción", consideraba "que no procede efectuar declaración alguna fuera del ámbito judicial" y con carácter previo al caso "de ser requerido como testigo en las diligencias".

Respuestas por escrito

Al margen de Faura, otros dos técnicos municipales mostraron su interés por participar en la comisión, respondiendo preguntas por escrito. Se trataba, además, de quienes advirtieron el pasado mes de enero al alcalde, Luis Barcala, y a la concejala Nayma Beldjilali de un posible conflicto de intereses en las adjudicaciones de Les Naus: la jefa de Patrimonio (Paloma Romero) y uno de los funcionarios del área (Pablo Torregrosa).

La comunicación suscrita por ambos, y ocultada por el ejecutivo municipal al resto de la comisión, precisaba que ambos tenían "el ánimo de colaborar con la Corporación municipal en este asunto", aunque entendían que "toda la información que pudiera resultar relevante para los miembros ya ha sido puesta a disposición de la Corporación mediante sucesivos escritos, en la forma exigida por la legislación". A su vez, se añadía que "una de las firmantes no podrá asistir el día señalado como consecuencia de una intervención quirúrgica programada de un familiar conviviente".

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Aun así, los funcionarios hacían constar que "si la comisión estimara necesario aclarar algún extremo", los dos técnicos municipales "quedan a su disposición para la elaboración del correspondiente informe", que tendría que ser solicitado por la Presidencia de la comisión, que ostenta Manuel Villar.