Encuestas de las elecciones generales en España: así están los sondeos

El carrusel electoral autonómico que vive España desde diciembre de 2025 (Extremadura, Aragón y Castilla y León) ha removido el tablero político nacional. En términos generales, la derecha se ha acercado al 60% de los votos y la izquierda se ha quedado por detrás del 40% en las tres comunidades. El PP casi igualó los resultados de 2011 en Aragón y Extremadura, pero se quedó lejos de sus mejores registros en Castilla y León. El PSOE obtuvo su peor marca en Extremadura, pero superó la de 2015 en Aragón y Castilla y León. Y Vox subió en las tres autonomías, pero con más fuerza en Aragón y Extremadura que en Castilla y León, donde ya había crecido en 2022.

Pese a quedar en manos de la extrema derecha, el invierno electoral ha deparado mejores noticias para Alberto Núñez Feijóo que para Pedro Sánchez, y eso ha provocado que el líder del PP haya ampliado en un punto la ventaja sobre el presidente del Gobierno de cara a unas hipotéticas elecciones generales. En concreto, la distancia entre el PP y el PSOE es ahora de dos puntos, cuando a principios de año era inferior a un punto. Además, a los populares les ha beneficiado el estancamiento de Vox, aunque seguirían dependiendo de los ultras para gobernar y la suma del bloque de la derecha conserva su holgura. En las últimas generales, Feijóo (33,06%) venció a Sánchez (31,68%) por solo 1,3 puntos.

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El promedio de todas las encuestas sobre las elecciones generales publicadas este 2026 pronostica que el PP obtendría el 30,5% de los votos y el PSOE lograría el 28,5% de los sufragios. En los últimos cuatro meses, los populares han ganado seis décimas y los socialistas han perdido medio punto. Pero comparado con el resultado electoral, Feijóo retrocedería dos puntos y medio, mientras que Sánchez se dejaría tres puntos. Convertida esa media en escaños, el PP conseguiría hoy 132 diputados (dos menos que en enero y cinco menos que en las urnas) y el PSOE se quedaría con 110 (uno más que hace cuatro meses y 11 menos que en las urnas).

En las generales de 2023, Vox y Sumar quedaron muy igualados. La formación de Abascal aventajó en apenas dos escaños a la coalición de Yolanda Díaz y ambos empataron en porcentaje de voto (12,3%). Ahora, la extrema derecha conseguiría el 18,4% de los votos y 66 diputados, lo que supone un crecimiento de una décima y tres diputados desde enero, y de seis puntos y 33 diputados respecto a las elecciones. Eso significa que la ultraderecha duplicaría su representación en el Congreso.

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Por el contrario, Sumar se quedaría ahora con menos de un tercio de su representación actual, cayendo hasta el 6,2% de las papeletas y 9 parlamentarios, una décima más y los mismos escaños que hace cuatro meses. La diferencia entre Vox y Sumar ha pasado de 7,6 puntos a inicios del año a más de 12 puntos en la actualidad. Podemos se quedaría con solo el 3,3% de los votos y 2 escaños, seis décimas y dos escaños menos que en enero. Es decir, las dos marcas a la izquierda del PSOE lograrían por separado 20 diputados menos de los que obtuvieron juntos en las urnas.

El actual empate entre Junts y ERC se desharía a favor de los republicanos, pero ambas formaciones perderían fuelle. Esquerra bajaría de 7 a 6 representantes (uno menos que en enero) y JxCat perdería hasta tres parlamentarios y se quedaría con 4 (dos menos que hace cuatro meses). Por lo que respecta al pulso vasco entre EH Bildu y el PNV, en este caso sí habría un empate a 5 diputados, lo que significa que la izquierda abertzale perdería un escaño respecto a las urnas y los peneuvistas repetirían resultado.

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Gráfico que muestra la evolución de la media de escaños en España. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Estos promedios permitirían a Feijóo alcanzar la Moncloa solo con el apoyo de Vox o con la abstención del PSOE. El PP y Vox sumarían 198 escaños, uno más que hace cuatro meses (pero con mayor peso de los ultras en detrimento de los populares), 28 más que en las urnas y 22 por encima de la mayoría absoluta. Por su parte, la suma de los socios del Gobierno sería de 119 escaños, uno más que en octubre y 33 menos que en las elecciones.